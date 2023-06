Estado parabeniza aniversário de 112 anos da Assembleia de Deus no Brasil

Um culto de celebração pelos 112 anos da Assembleia de Deus no Brasil, na noite de sábado (17), reuniu membros da igreja e convidados no Centenário Centro de Convenções, em Belém, em mais um dia de programação de aniversário, que vai até a próxima terça-feira (20).

O governador do Pará, Helder Barbalho, acompanhado da vice-governadora, Hana Ghassan, prestigiou o evento e destacou o pioneirismo da igreja no país. “É uma satisfação poder festejar mais um ano de história da Assembleia de Deus, que nasceu em Belém do Pará, e se transformou na maior igreja pentecostal do mundo. Isso é fruto da fé de cada um que faz desta igreja um extraordinário instrumento em favor das pessoas, que tem cuidado do nosso estado e da nossa sociedade”, ressaltou Helder Barbalho.

Parceria – O pastor Samuel Câmara, presidente da igreja em Belém, agradeceu a parceria do Estado com a instituição, destacando o último trabalho de missão humanitária realizado no município de Melgaço, no Marajó. “Eu procurei o governador Helder Barbalho porque não tínhamos medicamentos, o nosso barco não atracava no porto da cidade. E nós conseguimos fazer três mil atendimentos de saúde e ainda deixamos remédios para o posto de saúde”, mencionou o líder da igreja, agradecendo a contribuição do Governo do Pará.

Nos últimos três anos, a igreja Assembleia de Deus tem dedicado esforços voluntários no município de Melgaço. No dia 9 de junho deste ano, a instituição instalou uma base de missão humanitária na cidade para levar serviços de saúde, assistência, educação e formação profissional.

“Diante desse trabalho, eu fico ainda mais tocado e certo de que a parceria do Governo do Pará com a Assembleia de Deus, é o caminho para que possamos fazer do nosso estado, um estado melhor de se viver, mais justo, que valoriza as pessoas”, reforçou o governador Helder Barbalho.

Com o tema “112 anos avançando pela fé”, a festa de aniversário da Assembleia de Deus entra mais uma vez no calendário de grandes eventos da capital paraense. A programação costuma atrair uma multidão de membros da igreja à Belém. Um dos eventos com maior participação do público é a tradicional reconstituição teatral que lembra a chegada, em 1910, dos missionários pioneiros, Daniel Berg e Gunnar Vingren, fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, que ocorreu ontem (17).

A programação de aniversário encerra na próxima terça-feira (20), no Centenário Centro de Convenções, a partir das 19h.

Fonte: Agência Pará/Foto: Augusto Miranda/Ag Pará