Estado participa de debate sobre recuperação de pastagens degradadas em Marabá

Com a participação de representantes de instituições públicas e da sociedade civil, nas regiões de Integração Carajás e Lago de Tucuruí, foi realizado nesta quarta-feira (2) um workshop sobre Recuperação de Pastagens Degradadas. (RPD). O evento ocorreu no escritório regional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), no município de Marabá, no sudeste paraense.

A programação foi realizada pelo comitê gestor do Plano ABC+ Estadual, via parceria da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) e do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) com o Grupo de Políticas Públicas (GPP), vinculado à Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) da Universidade de São Paulo (USP), e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). A coordenação da regional da Sedap em Carajás também participou da organização.

A coordenadora do comitê gestor estadual, Heloísa Figueiredo, que integrou a equipe de servidores da Sedap presente à programação, informou que o evento reuniu uma média de 100 participantes. As reuniões de trabalho nas regiões de Integração fazem parte do cronograma de ações do Plano Estadual Agricultura de Baixo Carbono (ABC+).

Segundo ela, as reuniões iniciaram em Belém, onde foi realizado na terça-feira (1º), o workshop na sede da Secretaria, em Belém, com a participação do titular do órgão, Giovanni Queiroz.

Experiências de sucesso – Ainda como parte da programação será realizada nesta quinta-feira (3), em Marabá, uma visita técnica a duas propriedades de assentados da reforma agrária. Serão visitados os projetos de assentamento Lajedo e Sororó, para que a equipe técnica conheça experiências eficientes de recuperação de pastagens degradadas.

Participaram da programação nesta quarta-feira representantes de secretarias municipais, como de Agricultura e Meio Ambiente, sindicatos de trabalhadores e produtores, Sebrae, Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural), Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), Fetagri (Federação dos Trabalhadores na Agricultura) e outras entidades. Também participaram representantes da aldeia indígena Sororó.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação