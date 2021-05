Estado prevê volta às aulas presenciais com vacinação de professores

O governador Helder Barbalho anunciou que serão disponibilizadas 50 mil doses de vacinas para a categoria dos professores paraenses, a começar pelo grupo que trabalha com educação infantil e ensino fundamental.



Assim que ocorrer a imunização, as aulas presenciais, que ainda não aconteceram neste ano, serão iniciadas, disse o chefe do executivo do Pará.



Assim, professores começam a receber a vacina Astazeneca a partir desta quinta-feira, 20.

No Pará, a covid-19 já matou 14.115 paraenses e infectou até ontem 505.239 pessoas, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde Pública divulgados às 18h de ontem.

Ainda hoje, já em Ananindeua, estão previstas as imunizações de 19 cidadãos de 40 anos com comodidades.