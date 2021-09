Estado promove a 13ª edição dos Jogos Estudantis Paralímpicos Paraense

Entre os dias 15 e 17 de setembro (quarta a sexta-feira), a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), por meio do Núcleo de Esporte e Lazer (NEL), promove a 13ª edição dos Jogos Estudantis Paralímpicos Paraense (JEPP). A cerimônia de abertura ocorreu no Ginásio do Sesi, em Ananindeua (Região Metropolitana de Belém), e contou com a presença do governador Helder Barbalho e demais membros do Executivo e Legislativo.

Na abertura dos Jogos, o governador desejou que “o evento seja um momento de integração, união, e que possamos festejar o espírito esportivo juntos, em favor desta causa que nos une. Queria dizer da minha satisfação e alegria de ver tantos estudantes participando, além de reforçar o meu compromisso com todos que fazem o paradesporto neste Estado”.

O JEPP é o maior evento paradesportivo estudantil do Pará, voltado para pessoas com deficiência (PcD), e tem o objetivo de fortalecer a inclusão, a visibilidade e o respeito. Baseado nestes princípios, em 2021 a competição reúne estudantes de 13 municípios paraenses.

Participam dos Jogos 150 crianças e adolescentes, com idade variando de 11 a 17 anos, que possuem deficiência física, visual e intelectual, além de Síndrome de Down e nanismo. A partir do JEPP devem ser escolhidos os atletas para as Paralimpíadas Escolares 2021, que serão realizadas de 22 a 27 de novembro, em São Paulo (SP).

Reconhecimento – Medalhista de bronze na modalidade vôlei sentado nas Paralimpíadas de Tóquio, a paraense Bruna Lima falou sobre a importância do JEPP, que para ela é uma base fundamental para os paratletas do futuro. “É muito importante o incentivo que esse evento está proporcionando, porque a gente, que é deficiente, nem sempre tem todo esse apoio como aqui. Fico muito feliz de ver tantas crianças, jovens e adolescentes ingressando no ramo do esporte, e espero que isso cresça cada vez mais”, disse a atleta.

Segundo a secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga, o JEPP é um evento maravilhoso, e com certeza dá apoio aos atletas paralímpicos desde o princípio. “É a partir daqui que nós teremos várias descobertas esportivas. Quero agradecer e parabenizar os municípios presentes nesta competição. Faço aqui um apelo para que, cada vez mais, possamos incentivar o paradesporto. Que ele possa ser mais abrangente, porque independente da limitação, nossos jovens e crianças merecem todo reconhecimento”, ressaltou a titular da Seduc.

Durante a cerimônia de abertura também houve apresentação especial da companhia de dança “Do Nosso Jeito”, que representou o Brasil em Gênova, na Itália, na competição internacional de paradança, no início de 2021. O grupo conquistou o ranking para participar do mundial na Coreia do Sul, em novembro deste ano.

Referência nacional – O coordenador de Esporte e Lazer do NEL, Marcley Lima, ressaltou que o Pará é o 3º estado do País em número de paratletas, e vem se consolidando como referência nacional. “Este ano conseguimos um feito inédito, que foi colocar cinco paratletas nas Olímpiadas de Tóquio, com três medalhas inéditas. Portanto, isso é uma referência muito boa, e fomentar isso entre nossas crianças e adolescentes faz com que a gente leve o nome do nosso Estado cada vez mais longe”, enfatizou o coordenador.

Devido à pandemia de Covid-19, a coordenação decidiu que o evento não será aberto ao público. Têm acesso aos jogos somente credenciados, como atletas, técnicos, equipe de apoio, arbitragem e comissão organizadora. São garantidos todos os protocolos de biossegurança em prevenção ao novo coronavírus.

Também participaram da abertura dos JEPP o chefe da Casa Civil da Governadoria, Iran Lima; a primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho; a secretária de Estado de Comunicação, Vera Oliveira; o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Francisco Melo (Chicão) e a prefeita de Moju, Nilma Lima.

Programação

Dia 16/09 – quinta-feira

Natação (manhã), Bocha (manhã e tarde) e Tênis de Mesa (manhã)

Local: Sesi Ananindeua

Atletismo – Provas de Pista (manhã)

Local: 2º Batalhão de Infantaria de Selva – 2º BIS

Atletismo – Provas de Campo (tarde)

Local: Uepa – Campus III – Curso de Educação Física

Dia 17/09 – sexta-feira

Parabadminton (manhã) e Futebol PC (manhã)

Local: Tuna Luso Brasileira

Judô (manhã)

Local: Uepa – Campus III – Curso de Educação Física

Texto: Vinícius Leal – Ascom/Seduc

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará