Estado promove ações de cidadania e soma mais de mil identidades emitidas

“Enfrentei muita dificuldade por não ter minha certidão (de nascimento) que perdi faz 5 anos e não tenho condições de pagar outra via. Consegui resolver isso bem rápido hoje e me sinto muito aliviado agora que sei que vou ter minha cidadania garantida”, relatou o morador do bairro da Pedreira, João Inácio, de 33 anos, ao ser atendido na ação que ocorreu na manhã deste sábado (25), na Escola Prof. Donatila Santana Lopes, em Belém.

Somente hoje, o Governo do Estado esteve presente em três locais prestando atendimento à população através do “Cidadania Por todo o Pará”, programa que garante acesso gratuito a emissões de documentos, atendimentos médicos e assistenciais de forma rápida e eficiente, além de atividades de lazer, orientações, entre outros.

“Por intermédio da Fundação ParáPaz, em parceria com vários órgãos, o Governo realiza uma série de ações por todo o Estado. Hoje, estamos em Castanhal, no Una e na Pedreira com serviços que trazem cidadania e dignidade ao nosso povo que efetivamente precisa”, explicou o presidente da Fundação ParáPaz, Alberto Teixeira.

No Una, outro bairro contemplado, centenas de pessoas foram beneficiadas com os mais diversos atendimentos realizados na sede do Coqueiro Esporte Clube, que contou com a emissão de 250 documentos de identidade; consultas médicas com especialistas, palestra educativa de saúde bucal, testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV, vacinas e regulação para consultas, exames e cirurgias especializadas, o que facilitou a rotina da Maria Lúcia, 28 anos, mãe de uma criança de 2 anos.

“Já faz um mês que tento atendimento para o meu filho e nunca consigo porque moro sozinha com ele. Hoje finalmente consegui o encaminhamento para especialista e para o exame que ele precisa fazer e não tenho palavras pra agradecer. Como mãe sou muito grata”.

Na ocasião, a primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho, reafirmou o compromisso com o povo e complementou dizendo que “Trazer cidadania à população é uma preocupação que a nossa gestão tem e não medimos esforços para atender a necessidade de cada cidadão paraense”. O deputado federal Olival Marques, também esteve presente.

Castanhal

A iniciativa concluiu dois dias de atendimentos no município de Castanhal, na Escola Madre Maria Viganó, e apesar de ter atingido a marca de 1 mil documentos de identidade emitidos e entregues aos moradores, sendo 500 nesta sexta-feira (24) e 500 no sábado (25), não teve tumulto.

“Achei maravilhoso porque eu já tinha tentado tirar (RG) dos meus filhos e a minha 2ª via, mas eu teria que pagar. Foi muito bom porque eu economizei bastante”, comemorou Cristiane Socorro Paiva, de 34 anos, ao ser beneficiada com os documentos sem custo algum.

Além da Polícia Civil, outros órgãos também participaram, como a Secretaria de Saúde (Sespa) e Fundação ParáPaz, com os projetos “Balcão da Juventude”, “Entre Elas”, “Espaços Abertos” e “ParáPaz Solidário”, que entrega cestas básicas às pessoas em vulnerabilidade social.

Por Nathalia Mota (PARAPAZ)

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom