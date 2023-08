Estado recebe, na capital paraense, evento internacional sobre meio ambiente 

Nos próximos dias 4, 5 e 6 de agosto, o Hangar – Centro de Convenções da Amazônia recebe em Belém o evento “Diálogos Amazônicos” – iniciativas da sociedade civil destinadas a fomentar novas estratégias para a região. O “Diálogos” integra a programação da Cúpula da Amazônia, que ocorrerá nos dias 8 e 9 de agosto, também na capital paraense.

O Estado do Pará se tornou um cenário essencial para grandes discussões sobre questões ambientais, nos âmbitos nacional e internacional, assumindo o protagonismo na cena político ambiental construído nos últimos quatro anos a partir de políticas que são referências na gestão do meio ambiente, como a mudança do uso da terra e no desenvolvimento sustentável.

O “Diálogos” traz a Belém representantes de entidades, movimentos sociais, instituições de ensino, centros de pesquisa e agências governamentais do Brasil e demais países amazônicos. Após o encontro, os resultados serão apresentados por representantes da sociedade civil aos líderes dos governos mundiais reunidos na Cúpula.

A programação do “Diálogos Amazônicos” inclui plenárias (organizadas pelo Governo Federal, com ampla participação social) e atividades organizadas por entidades da sociedade civil, instituições de ensino, centros de pesquisa e agências governamentais.

Prioridade – A reconstrução das políticas públicas para a região amazônica é uma das prioridades anunciadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a Cúpula da Amazônia será um importante marco neste sentido, representando a maior iniciativa internacional do Brasil em 2023.

A participação social será um elemento central para a promoção do desenvolvimento sustentável e integrado das diversas Amazônias, com inclusão social, responsabilidade e justiça climática.

Para os dois eventos, representantes do Governo do Pará e da Presidência da República realizaram reuniões de planejamento e execução no Hangar, espaço que receberá as agendas. No local, foram definidos os espaços onde ocorrerá cada atividade, identificando os locais das plenárias, com eixos temáticos, além de toda a logística do evento. Já houve também reuniões com representantes estratégicos da gestão estadual e dos setores afins envolvidos.

Fonte: AgenciaBrasil/Foto/ Bruno Cecim/AgPara