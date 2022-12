Estado reconstrói uma escola a cada 13 dias e população ganha 117 novas unidades educacionais

A educação em todo o estado vem passando por reformulações que incluem desde a reconstrução de espaços físicos, passando pela construção de novas unidades que resultaram na entrega de uma unidade escolar a cada 12,5 dias, nos últimos 4 anos de governo estadual. Até esta sexta-feira (30), foram 1.460 dias que mudaram o rumo da educação no segundo maior estado do país, onde há uma enorme pluralidade de cultura e saberes.

Nesta sexta-feira (30) o Governo do Pará prossegue com essa trajetória de crescimento e entrega a Escola Estadual de Ensino Fundamental Padre Dubois, em Salinópolis, no nordeste do Estado. Será a 117ª unidade devolvida à população desde o início da gestão.

A reconstrução da escola vai beneficiar diretamente 560 alunos, regularmente matriculados no Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano, que estão distribuídos em 16 turmas, nos turnos da manhã e tarde. Salas de aula, salas de leitura, sala de informática, quadra esportiva e auditório estão entre os espaços que foram totalmente reformulados. Este é um marco importante para a educação na região, já que será a 4ª escola entregue pelo governador do Pará, Helder Barbalho, equipada com o mais alto padrão de qualidade. As escolas estaduais Profª Aracy Alves Dias, Miguel de Santa Brígida e Teodoro de Rezende também receberam reconstrução completa.

Por todo o Pará – Os investimentos, que superam a marca de R$ 350 milhões de reais, contemplaram todas as regiões de integração do estado.

A primeira escola entregue foi a E.E.E.F.M. Domingas da Costa Sousa, localizada em Bragança, no dia 16 de fevereiro de 2019. Seguida da E.E.E.F.M. Jarbas Passarinho, em Belém, no dia 21 de fevereiro.

A 10ª unidade entregue pelo chefe do executivo estadual foi a E.E.E.M. Nelson Rebelo, instalada no município de Marapanim, no dia 31 de maio de 2019, com reconstrução e ampliação do prédio.

No dia 9 de abril de 2020, em Santarém, a comunidade recebeu a E.E.E.F.M. Profª Maria Uchôa Martins, marcando 40 unidades reconstruídas, um marco já à época.

Com as obras em ritmo acelerado, não demorou muito para que o Governo atingisse a marca de 50 unidades, com a entrega à população da escola E.E.E.F. José Veríssimo, em Belém, no dia 12 de outubro de 2020.

Em 15 de outubro de 2021, no Dia do Professor, a educação do Estado ganhou um novo capítulo, com a entrega da restauração do Instituto de Educação Estadual do Pará (IEEP) e a marca de 78ª unidade de ensino que sofreu intervenção total do estado.

A 100ª unidade entregue foi a Escola Técnica de Xinguara, no dia 13 de maio de 2022. A unidade educacional vem possibilitando a especialização profissional de mais de 2 mil alunos, mudando vidas na região.

A última escola entregue foi a Barão do Rio Branco, em Belém, no último dia 23 de dezembro. Responsável por formar centenas de cidadãos paraenses há pelo menos 112 anos, a Escola aguardava pela completa restauração dos seus espaços de aprendizagem. Os avanços vão beneficiar mais de 500 alunos do Ensino Fundamental I e II, Classe Hospitalar, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Atendimento Educacional Especializado (AEE).

“A educação nesses quatro anos, sem dúvidas nenhuma, no aspecto da infraestrutura, buscou melhorar com a superação das dificuldades da pandemia para que pudéssemos alcançar o maior número de escolas possíveis. Esse número de 117 é um retrato nunca antes alcançado por nenhum outro gestor do estado, que avança na perspectiva da reconstrução total de todas as unidades, que é o grande compromisso do governo”, enfatizou a secretária de educação do Pará, Elieth de Fátima Braga.

