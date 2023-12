Estado reforça segurança para virada do ano na Região Metropolitana de Belém

Quem escolheu a capital paraense para receber 2024 contará com reforço no policiamento na área urbana e nos principais pontos da Região Metropolitana de Belém (RMB), com ações coordenadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), junto com os demais órgãos do sistema no âmbito da Operação “Festas Seguras”.

A segunda fase da Operação, iniciada no dia 23 de dezembro, prossegue com ações ostensivas e preventivas, garantindo policiamento reforçado com mais de 4 mil agentes em todo o Estado.

Na RMB, mais de 2 mil agentes integram as ações, informou o secretário adjunto de Operações da Segup, Luciano de Oliveira. “Nós pensamos nas ações a serem desenvolvidas em mais de 30 localidades no interior. Porém, não deixamos de reforçar as ações na RMB, para que todos aqueles que permanecem por aqui possam ter uma passagem de ano tranquila. Os que escolhem as ilhas mais próximas da capital também terão a presença dos órgãos por perto, aptos a dar todo o suporte necessário, seja nas vias da capital, nos rios ou estradas, para que todos tenham lazer e possam se confraternizar sem intercorrências”, explicou Luciano de Oliveira.

Segurança nos rios – Reforçando a segurança nos cursos d’água, agentes do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFlu), Delegacia de Polícia Fluvial (DPFlu) e Companhia Independente de Polícia Fluvial (CIPFlu) atuam no patrulhamento na Região Metropolitana de Belém, principalmente no entorno das ilhas próximas à capital, reforçando o policiamento fluvial ostensivo e mantendo a Delegacia Itinerante em ação, para atender com celeridade qualquer demanda durante a virada do ano.

Distrito – Na Ilha de Mosqueiro, distrito de Belém, onde a movimentação de visitantes começou nesta sexta-feira (29), há total policiamento nas vias, assim como fiscalização de veículos no pórtico de acesso. A ilha é uma das localidades mais procuradas por paraenses e turistas nesse período do ano.

Equipes das polícias Civil e Militar fazem ações conjuntas, fiscalizando estabelecimentos comerciais, coibindo poluição sonora e perturbação do sossego, e ainda verificando alvará de funcionamento e prestando orientação à população.

“Lei Seca” – De forma integrada, as polícias Civil e Militar, e o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) atuam nas vias de acesso aos distritos e na entrada e saída de Belém, a fim de garantir o deslocamento seguro a quem viaja nessa época. As ações visam reforçar a fiscalização viária e autuar condutores flagrados dirigindo sob efeito de bebida alcoólica.

As ações reúnem agentes do Detran, polícias Militar e Civil, Grupamento Fluvial, Corpo de Bombeiros Militar, Centro Integrado de Operações (Ciop), Polícia Científica do Pará (PCE), Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Guarda Municipal de Belém e Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob).

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro/Ag Pará