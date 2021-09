Estado vai construir campus da Uepa em Ananindeua. Primeira etapa será entregue em 2022

O Governo do Pará garantiu na tarde desta terça-feira (28) a construção da primeira etapa do campus da Universidade do Estado do Pará (Uepa) no município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. A ordem de serviço foi assinada pelo governador Helder Barbalho, na presença do reitor da Uepa, Clay Chagas, e do prefeito de Ananindeua, Daniel Santos.

A obra, essencial para a expansão do ensino superior, foi definida pelo governador como o primeiro passo para que a área no bairro do Icuí se torne um polo educacional de referência na Região Metropolitana de Belém. “Aquilo que era a residência do governador poderia ter um uso absolutamente estratégico, dando a Ananindeua equipamentos públicos que pudessem agregar à cidade qualidade de vida para sua população”, destacou Helder Barbalho, que defende esse projeto desde quando era prefeito do município.

Segundo o governador, “essa área tinha que ser pensada estrategicamente para o futuro de Ananindeua. Nós tomamos a decisão, inclusive debatendo com o plano diretor da cidade, de que usaríamos para ser um grande polo de conhecimento para a Região Metropolitana de Belém porque não era correto um município de 500 mil habitantes não ter um equipamento de ensino técnico e superior”.

O reitor Clay Chagas destacou que 10% dos inscritos nos processos seletivos da Uepa são do município. “Ananindeua já merecia um campus, e isso gera uma proximidade muito grande dos cidadãos do município em relação à universidade. A gente vai na direção certa de aproximar a universidade da população”, ressaltou.

Clay Chagas disse ainda que “muito nos orgulha estar aqui. Queremos agradecer ao empenho do governo e da prefeitura por nos ajudar a construir esse campus”.

Estrutura – O projeto inicial prevê a construção de um bloco térreo, portaria e caixa d’água. O prédio terá cinco salas de aula, dois laboratórios e salas administrativas. A Uepa já está estuda demandas para definir quais cursos serão ofertados. A previsão é que a primeira etapa da obra seja entregue em maio de 2022, para que o campus já esteja integrado ao processo seletivo no próximo ano.

Amália Paes, técnica da Uepa e moradora de Ananindeua, disse que o novo campus “é um orgulho. Quando a gente passa na frente do espaço, onde já existem outras universidades, e agora o TerPaz (Programa Territórios Pela Paz), eu fico feliz porque é mais um espaço para a comunidade ter acesso ao serviço público de qualidade”.

Para moradores de Ananindeua e municípios próximos, uma das vantagens do novo campus da Uepa é não precisar se deslocar ao centro de Belém. “Eu digo que é um sonho que está sendo realizado. Eu até brinco com a minha irmã: imagina eu sair cedinho pra trabalhar no Campus Uepa Ananindeua! Isso é uma vitória pro povo de Ananindeua, para os servidores da Uepa, enfim, para todos. Uma enorme felicidade”, declarou Amália Paes.

Texto: Marilia Jardim – Ascom/Uepa

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará