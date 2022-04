Estado vai investir mais de R$ 4 milhões em sistema de abastecimento de água em Ulianópolis

O governador Helder Barbalho assinou nesta sexta-feira (22) o convênio para ampliação do sistema de abastecimento de água no bairro Bela Vista, que levará água de qualidade para 8.470 moradores, em Ulianópolis, no sudeste paraense. O governo estadual vai investir na obra mais de R$ 4 milhões, em parceria com a prefeitura. O Plano Municipal de Saneamento Básico também foi entregue durante a agenda.

“É fundamental. Saneamento e água são vida. Por isso, estamos investindo em Ulianópolis em obras de abastecimento, e também entregando um estudo com o Plano Municipal de Saneamento, para planejar como será a gestão para as próximas gerações”, destacou Helder Barbalho.

O convênio prevê a construção de um sistema de captação de água, por meio de um poço de 180 metros, e de um reservatório elevado com capacidade para 300 metros cúbicos, além da rede de distribuição com 22.103 metros. A obra vai atender 1.729 residências, que receberão água tratada com cloração em pastilha.

Marco histórico – Para a prefeita de Ulianópolis, Kelly Destro, as ações estaduais em saneamento são um marco na história municipal. “Sabemos da importância do plano de abastecimento. Essa é uma importante conquista, jamais vista no nosso município. Esse é um investimento estadual de imensa relevância para nossa cidade”, ressaltou.

O Plano Municipal de Saneamento de Ulianópolis determina as diretrizes para o saneamento básico a médio e longo prazo. Sem ele, o município perde prioridade para o recebimento de recursos para obras que garantam qualidade sanitária.

A Sedop celebrou o Convênio CV 0089/2012 com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), para viabilizar a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Ulianópolis. O Plano prevê um conjunto de ações que objetivam avaliar o estado de salubridade ambiental, inclusive a prestação dos serviços públicos relacionados ao assunto. Sem um Plano, o município pode perder recursos públicos não onerosos ou financiados, para serem investidos em saneamento básico.

Por Ronan Frias (COHAB)

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro