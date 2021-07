Estado vai repassar mais de R$ 4,5 milhões para construção de pontes e feira em Xinguara

A solenidade de assinatura dos convênios para o repasse dos recursos será no final da manhã desta quarta-feira (21), em Xinguara, onde o governador Helder Barbalho cumpre agenda com outros municípios das regiões sul e sudeste do estado

Cumprindo agenda na região sudeste do estado, o governador Helder Barbalho assina dois convênios com a Prefeitura de Xinguara, no valor de mais de R$ 4,5 milhões, para a construção de pontes em estradas vicinais e a reforma da feira da cidade. A solenidade de assinatura dos convênios será no final da manhã desta quarta-feira (21), na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jader Fontenelle Barbalho, à Rua Adiel Alves dos Santos, 62, Bairro Centro.

Através da Secretaria de Estado de Transportes (Setran), o convênio para a construção de pontes é no valor de R$ 1,5 mil. Serão construídas seis pontes de concreto em vicinais do município.

As pontes serão construídas nas vicinais São José (divisa com Sapucaia); São José (Galcom); Placa/São Jorge; São Francisco; Prainha; e Pau Preto.

Feira: O convênio para a recuperação da feira é superior a R$ 3 milhões. Localizada na Rua Rio Vermelho, a feira é um dos principais pontos de comércio do município de Xinguara. O convênio firmado com a prefeitura permitirá a reestruturação do local, garantindo assim mais infraestrutura e segurança para vendedores e visitantes do espaço.

