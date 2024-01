Estágio da Petrobras reserva vagas a negros e pessoas com deficiência

O novo edital para o programa de estágio da Petrobras prevê mais de 180 vagas, além de formação de cadastro de reserva. Segundo a empresa, o processo seletivo reserva 30% das oportunidades para candidatos negros (pretos ou pardos) e 10% para pessoas com deficiência.

Na nota sobre o lançamento do edital, nessa quinta-feira (18), a empresa informou que o regime de trabalho será híbrido, com atividades home-office (trabalho em casa) e nas dependências da empresa. “O regime do estágio será de 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira”, anunciou.

As vagas disponíveis são para os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Norte, Bahia, Minas Gerais, Amazonas, Ceará, Pernambuco, Bahia e Sergipe. Quem quiser participar deve fazer a inscrição no site, entre a próxima terça-feira (22) e o dia 3 de fevereiro.

Como será

O processo seletivo inclui uma prova objetiva online, um vídeo entrevista e dinâmica de grupo online. Conforme o edital, o processo seletivo é destinado a estudantes dos cursos superiores de diversas áreas como: Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Análise de Dados, Biologia, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Engenharias diversas, Geofísica, Geologia, Jornalismo, Marketing, Oceanografia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Química e Tecnologia da Informação.

Segundo a Petrobras, esta nova seleção dá continuidade ao programa de estágio da companhia retomado com um processo seletivo lançado em maio de 2023, depois de ficar quatro anos sem contratar estagiários. “A companhia recebeu em outubro e novembro de 2023 um grupo de 200 estudantes oriundos desse processo”, informou na nota.

Enquanto estiverem na Petrobras, os estagiários vão conhecer e atuar nos projetos e operações da empresa, e terão ainda a oportunidade de se desenvolver por meio de treinamentos na Universidade Petrobras.

“Os estagiários também serão acompanhados por especialistas em gestão de projetos, passarão por mentoria de carreira e terão suporte técnico de especialistas da Petrobras”, concluiu a companhia.

Benefícios

A pessoa que participar do estágio terá bolsa-auxílio mensal de R$ 1.825; vale-transporte, quando a empresa não oferecer transporte próprio; seguro contra acidentes pessoais; e, conforme prevê a legislação, terá recesso remunerado de 15 dias a cada seis meses.

Edição: Kleber Sampaio

Fonte: Agência Brasil/Foto: Fernando Frazão