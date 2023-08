Estande da Emater no “Chocolat Amazônia e Flor” valoriza produção da agricultura familiar

O estande da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) no “Chocolat Amazônia e Flor – VIII Festival Internacional do Chocolate e Cacau”, realizado em Belém até o último domingo (20), expôs a produção oriunda da agricultura familiar dos municípios de Barcarena e de Castanhal, valorizando o trabalho desenvolvido pelos produtores.

Nos quatro dias de evento, a produtora rural Esmeralda Cardoso, de 45 anos, comemora venda de todos os itens que trouxe para a feira internacional.

“Nós trouxemos 40 potes de 250 gramas de doce de cupuaçu, 30 doces de coco, 15 polpas de cacau, 20 bolos de pote de cupuaçu, castanha do Pará, coco, morango e brigadeiro de cacau. Também vieram 1.500 trufas com recheio de brigadeiro de cacau, castanha do Pará, castanha de caju caramelizada com pimenta, cupuaçu, coco, maracujá e abacaxi. Nós vendemos tudo, graças a Deus. Foi um sucesso!”, declarou Esmeralda, que participou pela segunda vez do evento.

Na família da Esmeralda, a produção do cacau já atravessa três gerações. O cultivo ensinado pelos pais, hoje ela repassa para a filha Franciellen Cardoso, de 30 anos. A produtora familiar atribui ao atendimento prestado pela Emater o fortalecimento da cadeia produtiva do cacau na propriedade de 10 hectares da família Cardoso, na comunidade do Cafezal, em Barcarena, na região de integração do Tocantins.

“A Emater, enquanto empresa de assistência técnica, é uma das parcerias mais importantes que a nossa família tem. Ela tem nos ajudado a realizar todos os nossos sonhos em relação à produção em nossa propriedade. Antes, a gente tirava o cacau e vendia só a amêndoa, hoje já aprendeu a tirar a polpa do cacau e vender nós mesmo o nosso chocolate. A nossa produção aumentou e melhorou muito a qualidade. E tudo graças às oficinas, os cursos e às orientações da empresa, que nos ajuda até nas participações das feiras”, explicou.

A chefe do Escritório Local de Barcarena, Cristiane Brito, conta que o suporte prestado pela instituição aos agricultores familiares está entre as ações que norteiam o trabalho da Emater.

“Uma das vertentes do nosso trabalho é de também dar esse apoio nas feiras. E esse evento aqui, por ser uma feira internacional, tem um significado todo especial para as produtoras atendidas. Nós estamos muito felizes pela visibilidade que o evento está proporcionando às produtoras, além de fortalecer a agricultura familiar”, destacou.

Hoje, a família da Esmeralda coordena a Associação Natureza e Arte (Natur Art), que reúne 27 associadas que trabalham com o chocolate, o artesanato de argila, cestaria, a biojoia e a fruticultura. Toda a produção é desenvolvida na sede da Associação, sediada na propriedade de seis hectares localizada também em Barcarena, na Comunidade Cafezal Terra Firme.

Ainda participaram da feira internacional, as produtoras Elene Elda Mota, da marca “Arauaia Cacau de Origem”, da Comunidade Arauaia de Barcarena, e Claudia Fatiane Reis, da “Fatiane Doces Regionais”, de Castanhal, na região de integração do Guamá.

Em todo o estado, a Emater atende a 2.500 famílias produtoras de cacau com a viabilização de financiamento rural e acompanhamento da cultura por meio do manejo, colheita e pós-colheita. A instituição ainda auxilia em projetos financeiros para financiamento de custeio dos empreendimentos desses agricultores.

Texto: Sarah Mendes/Ascom Emater

Fonte: Agência Brasil/Foto: Sarah Mendes/Ascom Emater