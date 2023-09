Estandes de sebo democratizam acesso a livros na Feira Pan-Amazônica das Multivozes

A 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes conta com 229 estandes de livros, destes, nove estandes são sebos, livrarias que comercializam livros usados. Por não serem exemplares novos, os preços cobrados são muito mais baixos. A iniciativa além de diversificar as ofertas ao público, também ajuda a democratizar o acesso à leitura, possibilitando que um número muito maior de pessoas possa levar uma obra literária para casa.

A pedagoga Socorro Costa, em visita a Feira, destacou a importância dos sebos enquanto incentivadores da leitura. “Os sebos são super interessantes porque existe uma mentalidade de que o brasileiro não gosta de ler, o pobre não gosta de ler, mas é porque no Brasil ainda é muito caro. Olha, por exemplo, eu estou aqui já andando, circulei, aí fico olhando, paquerando os livros, mas quando olho é sessenta, setenta, para um assalariado é muito caro. Então o sebo favorece, por exemplo, eu vou levando esse aqui, vinte reais”.

“Então, favorece muito, tem que ter mais. Para democratizar a leitura, o conhecimento que é uma das formas de desenvolver a mente, aí vamos buscar algo que nos interessa e que nos faz feliz, nos realiza é aquilo que a gente faz, que a gente gosta, que a gente compreende. E a leitura é muito importante para desenvolver o conhecimento, indispensável para desenvolver o autoconhecimento, toda dinâmica da vida”, acrescentou Socorro Costa.

Lara Soeiro, expositora da Feira conta sobre o projeto de sebo criado apenas por mulheres.

“Nós somos livreiras da Praça da República, e percebemos que somos minoria, então a gente começou a se organizar para ter nosso espaço porque infelizmente não tem um local que agregue as mulheres. Resolvemos nos unir e fazer o nosso sebo das manas, ainda não temos lugar fixo, mas logo, logo vocês vão escutar falar da gente porque temos projetos voltados para as mulheres e para nossa comunidade, que é um pouco escasso.”

Além dos preços que contemplam um público maior e mais diverso, o sebo também possui outras vantagens para quem procura experiências que vão além da leitura. “Os preços são ótimos e os sebos contam histórias maravilhosas, vindas de vários lugares. Tu podes achar livros da Paraíba, de São Paulo e alguns vem com dedicatórias de amor, pra mãe, pai, filho e é a coisa mais linda. Tem uma história por trás, muito cuidado, tem exemplares de mil oitocentos e alguma coisa que tu pegas e eles estão intactos, perfeitos e a gente vende por preços bons, 10, 20 reais. Não deixamos um preço muito alto, porque a gente sabe da importância de favorecer a acessibilidade dos livros, porque infelizmente os livros são caros e muita gente quer ler e não consegue por conta disso.” Afirma Lara Soeiro.

Atualmente, além de livros, muitos sebos comercializam discos, CDs, DVDs, revistas, gibis, entre outros produtos culturais que são difíceis de encontrar em lojas convencionais. Por isso, os espaços também são frequentados por muitos pesquisadores, colecionadores e curiosos.

Imagens: Agência Pará de Notícias