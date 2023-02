Estão abertas as inscrições para o 3° Festival TEAlentos em Belém

A terceira edição do Festival TEAlentos vai começar, e as inscrições já estão abertas. O evento é promovido pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), através da Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo (Cepa). O festival deste ano será realizado no Theatro da Paz e no Centur, em Belém.

A programação deste ano será dividido em dois momentos, Mostra de Artes Visuais na Galeria Benedito Nunes, no Centur, de 27/03 a 01/04 e as apresentações de música e dança no Theatro da Paz no dia 03/04.

Os candidatos devem enviar junto com o formulário os documentos listados no edital do evento disponível no site da Sespa e enviá-los para o email tealentoscepa@gmail.com. Os candidatos inscritos devem aguardar a confirmação da inscrição também por e-mail e a lista com os aprovados estará em seguida disponível no site da Cepa.

O objetivo do evento é divulgar e valorizar as habilidades e talentos artísticos de pessoas com Tea, promovendo lazer, visibilidade e inclusão social por meio da arte e cultura.

A coordenadora da Cepa, Nayara Barbalho, comenta sobre a expectativa para esta edição. “A expectativa é muito grande considerando que o segundo festival nós já tivemos um teatro da paz lotado e a cada ano ele vai sendo mais divulgado, então certamente para esse ano nós vamos ter de novo casa cheia e vai ser uma mostra artística inesperada por que eles vão se aprimorando cada vez mais e novos Tealentos vão surgindo para surpreender e emocionar a gente”, pontuou.

O evento em parceria com a Fundação Cultural do Estado do Pará (Funtelpa), TV Cultura, Secretaria de Cultura (Secult) e a Secretaria de Comunicação.

O TEAlentos faz parte de uma série de políticas públicas promovidas pela Sespa através da Cepa para a população autista e seus familiares.

Atualmente há três Núcleos de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (Natea) em funcionamento, mais de 10 mil Carteiras de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) entregues desde dezembro de 2021, além da promoção de eventos como a Feira do Empreedendorismo Inclusivo e a Copa Tea de Futebol.

O secretário de Saúde, Rômulo Rodovalho, celebrou o TEAlentos e as iniciativas da Sespa para a população autista. “Somos muito orgulhosos do trabalho que tem sido feito na gestão para as pessoas com Tea e suas famílias. Temos certeza de que a 3ª edição do festival será um sucesso, como foram as duas anteriores. É uma excelente oportunidade de dar visibilidade a eles, inclusive possibilitando o desenvolvimento de fontes de trabalho e renda para os participantes”, declarou.

SERVIÇO

Inscrições para a 3ª Edição do Tealentos

Data: de 02/02 até 13/02

Acesse o formulário de inscrição, aqui.

Foto: David Alves / Ag.Pará