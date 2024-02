Estão abertas as inscrições para o casamento coletivo em Santarém

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), está apoiando a realização da cerimônia de casamento coletivo organizada pela Comarca de Santarém, por meio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), com apoio do Cartório Prainha de Santarém e do Projeto Social Servir e Amar. A cerimônia irá ocorrer dia 07 de junho de 2024 e está com as inscrições abertas até o dia 07 de maio.

As inscrições podem ser realizadas de segunda a sexta, de 08h às 12h, presencialmente no Cejusc Santarém, localizado no Fórum, na Av. Mendonça Furtado, bairro Liberdade.

A documentação exigida varia de acordo com o estado civil dos noivos. Os documentos seguintes são necessários:

Solteiros maiores de 18 anos: – RG ou CNH do(a) noivo(a); – CPF do (a) noivo (a); – certidão de nascimento original do (a) noivo (a); – comprovante de residência; – formulário do cartório preenchido; – comprovante de inscrição em programas de assistência.

Solteiros entre 16 e 18 anos: – consentimento dos pais com assinatura reconhecida em cartório; – RG ou CNH do(a) noivo(a); – CPF do (a) noivo (a); – Certidão de nascimento original do(a) noivo(a); – Comprovante de residência; – formulário do cartório preenchido; – comprovante de inscrição em programas de assistência.

Divorciados: – certidão de casamento com averbação do divórcio; – processo de divórcio ou escritura pública do divórcio; – RG atualizado com estado civil DIVORCIADO; – CPF do (a) nubente; – Comprovante de residência; – Formulário do cartório preenchido; – Comprovante de inscrição em programas de assistência.

-Viúvos: – Certidão de casamento original com anotação do óbito; – cópia autenticada da certidão de óbito do cônjuge falecido; – RG atualizado com estado civil de VIÚVO (A); – CPF do (a) noivo (a); – FORMAL DE PARTILHA (caso haja inventário); – comprovante de residência; – formulário do cartório preenchido; – comprovante de inscrição em programas de assistência.

Para mais informações ou dúvidas, contato com a secretaria do CEJUSC Santarém pelo número: 91 99156-3161.

Imagem: Agência Santarém