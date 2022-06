Estão abertas as inscrições para o microcrédito de microempreendedores de Ananindeua

A partir desta quarta-feira (15) os microempreendedores individuais de Ananindeua terão novamente a oportunidade de receber o microcrédito de R$ 2.000 reais do Programa Ananin Esperança.

O programa tem como objetivo prestar assistência econômica aos microempreendedores de Ananindeua e será dividido em etapas. O pagamento é realizado por Ordem Bancária e o valor poderá ser sacado na Agência Banpará.

Para participar o empreendedor precisa ser formalmente Microempreendedor Individual (MEI), não ter restrições em nenhuma instituição financeira, não ter recebido qualquer beneficio do governo estadual e formar grupo de aval solidário de três a cinco pessoas. Os MEI’s também precisam participar do minicurso de Gestão Financeira, um dos pré-requisitos do programa.

Sobre o Programa

O Ananin Esperança é um microcrédito de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com taxa de juros de 0,99% ao mês, o mais baixo do mercado. Para efetuar o pagamento, o empreendedor terá dois meses de carência e será dividido em 10 vezes. Se as 9 parcelas forem pagas até o vencimento, a 10° será paga pela Prefeitura de Ananindeua. Até o momento, o programa já beneficiou 133 microempreendedores.

As inscrições já podem ser realizadas e seguem até o dia 30 de Junho pelo site http://semad.ananindeua.pa.gov.br/esperanca/

Foto: Leandro Santana