Estatal Árabe toma lugar da Apple como empresa mais valiosa do mundo

Na última quarta-feira (11), a estatal árabe de petróleo e gás Saudi Aramco superou a Apple e entrou no topo da lista de companhias mais valiosas do mundo. A Maçã havia superado a produtora estatal da Arábia Saudita em 2020, mas o grupo petroleiro conseguiu reconquistar a posição em menos de dois anos.

A Apple sofreu com uma queda de quase 20% durante 2022 e, apenas na quarta-feira (11), a companhia registrou queda de mais de 5%. A empresa fechou o dia sendo avaliada em US$ 2,37 trilhões — até o dia 4 de janeiro, o preço das ações era de US$ 182,84 e, hoje, o valor é de US$ 147,11.

Com a redução dos efeitos da pandemia ao redor do mundo, as ações dos produtores de energia subiram consideravelmente, lado a lado do aumento do custo do gás natural e petróleo bruto. Assim, na mesma quarta-feira (11), a Saudi Aramco encerrou o pregão da NASDAQ com um valor de mercado de US$ 2,42 trilhões.

Apple em segundo lugar

A queda também está afetando outras empresas de tecnologia, principalmente por conta dos investidores que tentam migrar seus investimentos para ativos mais seguros.

A Saudi Aramco é oficialmente conhecida como oficialmente Saudi Arabian Oil Company.Fonte: Shutterstock

Além disso, outros problemas também afetam o mercado, como a guerra na Ucrânia, a alta da inflação ao redor do mundo e as altas taxas de juros — o setor de criptomoedas é outro que está sofrendo quedas com a situação atual, como o bitcoin (BTC), que atingiu seu menor valor desde 2020.

De qualquer forma, é importante destacar que a Apple foi a primeira empresa do mundo a conquistar o valor de mercado de US$ 3 trilhões. A companhia conseguiu aumentar seu valor durante o período de pandemia, quando a demanda começou a disparar por produtos de tecnologia durante o lockdown e aumento do trabalho home-office.

Fontes

CNBC G1