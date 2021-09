Este ano aconteceu a Romaria Fluvial em Marabá

No último sábado (04) aconteceu a 29° Romaria Fluvial dos Grupos Divinos Espírito Santo em Marabá. A romaria reuniu 15 embarcações, barcos e lanchas fizeram o percurso de aproximadamente três quilômetros. Os barcos saíram no porto do Amapá, no Rio Itacaiúnas e seguiram até o Porto da Colônia Z-30, no Rio Tocantins.

No ano passado não aconteceu a romaria por conta da pandemia, este ano os foliões, devotos e a comunidade em geral tiveram a oportunidade de acompanhar a procissão, obedecendo todas as medidas de protocolos de saúde.

Foto: Victor Haôr / Jordão Nunes / Sérgio Barros (aéreas)