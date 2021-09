Estelionatária é presa em Belém suspeita de aplicar golpes para adquirir aeronaves no Pará

Na manhã desta terça-feira (21) a polícia civil do estado do Pará, por meio de investigação e operações especiais (DIOE) cumpriu um mandado de prisão preventiva a uma mulher suspeita pelo crime de estelionato.

A mulher que se passava por cliente dizia estar interessada em comprar aeronaves tipo turbo hélice e jato learjet-35, o dinheiro era de uma suposta herança bilionária, que acarretou um prejuízo as vítimas de R$ 1,6 milhão. duas pessoas foram identificadas como vítimas do golpe.

A suspeita que foi presa no bairro do telegrafo em Belém, já havia sido indiciada pela prática do mesmo crime de estelionato, chegando a um prejuízo de 10 milhões de reais, as vítimas eram do município de Belém, Altamira, Benevides e Porto de Moz. A suspeita já está a disposição da justiça.

Foto: flickr

Jornalista: Marina Moreira