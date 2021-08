Estelionatário é preso suspeito de aplicar golpes em 20 vítimas de Belém

Investigações da Polícia Civil apontam que ele se apresentava como corretor de imóveis e oferecia aquisição de imóveis.

Um homem foi preso preventivamente pela Polícia Civil (PC), e alvo de busca e apreensão, por suposto crime de estelionato e exercício irregular da profissão em Belém.

Segundo a Delegacia de Estelionato e Outras Fraudes (DEOF), vinculada à Divisão de Investigações e Operações Especiais (Dioe), o investigado se apresentava como corretor de imóveis e correspondente de agência bancária, oferecendo facilitação na aquisição de imóveis junto a um projeto do governo federal. Ao menos vinte pessoas foram vítimas do golpe.

A PC informou que o golpista foi preso nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (19), no bairro do Benguí. De acordo com as investigações, ele se preparava para mudar de endereço.

As investigações apontam que o criminoso se apresentava às vítimas oferecendo a opção de financiamento com parcela inicial entre R$500,00 e R$7.000,00. Os recebimentos dos valores ocorriam em espécie ou por meio de contas bancárias de pessoas próximas ao investigado, que não tinham participação no crime, segundo a PC.

Na falsa aquisição, as vítimas não recebiam qualquer comprovante de pagamento, apenas preenchiam um documento com a logomarca de agência bancária e, após a assinatura, aguardavam contato para a entrega do imóvel, que não ocorria.

O titular da Delegacia de Estelionato e Outras Fraudes, delegado Fernando Marcolino, disse que o investigado não permitia que as vítimas ficassem com cópia do documento preenchido, com a finalidade de não deixar rastro das ações. “Ele apresentava-se sempre solícito e atencioso para com as pessoas, o que lhe fez convencer os parentes de um anterior relacionamento seu a fornecer contas bancárias para receber os pagamentos das vítimas. Uma destas pessoas, inclusive, figura como vítima”, afirma.

Cerca de 20 vítimas procuraram a Delegacia Especializada, registrando ocorrências e representando criminalmente contra o golpista. A polícia então iniciou o trabalho investigativo e, sabendo que o delito continuava sendo praticado, com finalidade de resguardar o interesse público foi representado pela prisão preventiva e busca e apreensão com o objetivo de colher mais elementos de prova.

Após a prisão, o homem foi conduzido à Dioe para procedimentos cabíveis e deve ser encaminhado ao sistema penitenciário, para responder pelos crimes de roubo mediante fraude.