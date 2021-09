Estes patos podem vocalizar e até imitar xingamentos humanos

Uma nova pesquisa mostra que os patos-de-papada têm uma característica peculiar. Eles podem aprender a imitar sons humanos, até xingamentos.

Nos anos 80, criadores cuidaram de um filhote de pato na Reserva Natural de Tidbinbilla, próxima à capital da Austrália. O patinho, assim, era um pato-de-papada (Biziura lobata) que aprendeu uma habilidade curiosa ao longo da infância. Acontece que cientistas agora acreditam que estes patos podem aprender a imitar sons humanos, e até xingamentos – como foi o caso deste patinho.

O filhote citado acima recebeu o nome de Ripper e foi criado por seres humanos, sem muito contato com outros patos. Registros de áudio e documentos mostram, portanto, que Ripper provavelmente aprendeu a imitar sons como o barulho da porta do criadouro, resmungos humanos e até mesmo um xingamento comum na Austrália: “you bloody fool”.

Confira abaixo o registro dos sons em comparação à imitação do pato:

Agora, mais de 40 anos após o nascimento de Ripper, uma equipe de pesquisadores usa estes dados para sugerir que estes patos podem aprender a imitar outros sons que não os da sua espécie.

De acordo com a pesquisa, publicada no periódico Philosophical Transactions of the Royal Society B, os patos-de-papada têm a capacidade de reproduzir sons que ouvem durante seus primeiros meses de vida.

Patos que podem aprender a imitar como papagaios, mas qual a diferença entre os dois?

Além do pato Ripper, um outro filhote mostrou características semelhantes, nesse sentido, nos anos 90, na mesma reserva. Este pato-de-papada, que acabou não recebendo um nome, aprendeu a imitar patos-pretos-do-Pacífico que viviam no aviário ao seu redor.

Infelizmente, um incêndio no ano de 2003 destruiu boa parte dos registros e documentos dos animais na Reserva Natural de Tidbinbilla. Ainda assim, pesquisadores conseguiram recuperar algumas evidências e utilizar softwares para validar que os sons eram realmente imitações e não barulhos aleatórios que pareciam sons conhecidos.

Isso coloca estes patos que podem aprender a imitar em um patamar comunicativo completamente novo. Isso porque apenas algumas espécies de animais podem aprender este tipo de comunicação, bem como os próprios humanos, baleias, pássaros canoros e papagaios.

Acontece que o momento em que os patos se separaram dos papagaios, na árvore evolutiva, é bastante distante no passado, como relatam os autores. Por esse motivo, a característica de que patos podem aprender imitações é tão interessante aos pesquisadores e bastante nova à ciência.

“Quando eu ouvi essas histórias pela primeira vez eu pensei, ‘Ah, isso deve ser uma piada realmente boa’, mas na verdade elas vêm de pesquisadores e aviários respeitados, e os relatos são bastante confiáveis. Aparentemente, estes patos estão aprendendo algo sobre vocalização começando em idades muito jovens.”, afirma Carel ten Cate, autora da pesquisa, ao New Scientist.

Formando em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Tem interesse especial por microrganismos e biotecnologia.

FONTE socientifica.com.br