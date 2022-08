Estrada da Morte na Bolívia vira paraíso para vida selvagem

A decisão da Bolívia de abrir uma rota alternativa para sua histórica Estrada da Morte – um caminho sinuoso de terra pelas imponentes colinas dos Andes conhecido por penhascos mortais – levou ao ressurgimento da vida selvagem na região, de acordo com um grupo ambientalista.

A rota já foi uma estrada importante frequentada por caminhões pesados ​ligando a capital da Bolívia, La Paz, à floresta amazônica do país. Mas a letalidade lhe rendeu o apelido de “Estrada da Morte”. Entre 1999 e 2003, centenas de bolivianos morreram no local.

Em 2007, a Bolívia abriu uma rota alternativa, deixando a estrada original como uma atração principalmente para os ciclistas. Isso não apenas salvou vidas, mas também ajudou a natureza, segundo um novo estudo da Wildlife Conservation Society (WCS).

“A fauna, quando essa estrada ainda funcionava, estava sendo afetada pela poluição que os veículos geravam, o barulho e a poeira”, disse Maria Viscarra, bióloga que participou do estudo.

A WCS montou 35 armadilhas fotográficas ao longo do percurso e encontrou 16 espécies de mamíferos e 94 espécies de aves silvestres.

“Hoje, caminhões pesados ​​de transporte não passam mais por essa estrada. A biodiversidade voltou para a área e você pode ver pássaros como beija-flores, tucanos, papagaios”, disse Guido Ayala, biólogo da WCF.

Embora a estrada não seja mais usada por muitos motoristas, a rota ainda é pontilhada de cruzes, uma forma de lembrar aqueles que morreram em seu caminho.

“É muito bom termos um lugar perto de La Paz, a cerca de 50 minutos, onde se pode vir e ver a natureza de uma maneira bonita”, acrescentou Ayala.

Imagem: David Mercado/Agência Brasil (Reuters)