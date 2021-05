Estreia de Gil do Vigor como garoto-propaganda faz sucesso; comercial foi de R$975 mil

Gilberto Nogueira, mais conhecido como Gil do Vigor, virou assunto na web neste domingo (23) após estrelar um comercial do banco Santander, durante o intervalo do Fantástico – um dos espaços publicitários mais valorizados da televisão brasileira

Depois de se tornar embaixador de uma marca de iogurtes, o economista agora faz parte do time que divulga o serviço Open Banking do banco.

Segundo o Notícias da TV, a propaganda, que durou 45 segundos, teve o valor de R$ 974,8 mil, segundo a tabela de preço divulgada pela Globo. Ao lado do Jornal Nacional e da novela das nove, o Fantástico é considerado o maior espaço do mercado publicitário televisivo.

“Vocês sabiam que o sistema bancário vai mudar?”, disse ele na produção. “É fácil, é transparente, é liberdade para você deixar o seu dinheiro com quem te oferecer as melhores condições”. Por fim, como não poderia faltar, o ex-BBB soltou o famoso bordão: “Brasiiiilllll”.

Na web, os telespectadores vibraram com a novidade. “Santander só contrata os mais lindos e maravilhosos brasileiros né? Primeiro Ana Paula Arósio e agora Gil do Vigor”, escreveu um internauta. “Gil do Vigor maravilhoso no intervalo do Fantástico. O garoto propaganda mais amado e disputado do Brasiiiiilll”, destacou outro. “Gil perfeito no comercial… Eu tô gritandoooo”, complementou outra.

Esse é o segundo grande trabalho publicitário que terá a cara de Gil. No dia 13 de maio, ele anunciou a parceria com a Vigor. Tudo começou após brincadeiras dos fãs, que atrelaram o apelido de Gil à marca.

“O Gil da Vigor vai contribuir com suas ideias e insights de forma remota e colaborativa. Durante o trabalho, Gil participará da criação de posts e outras peças de comunicação para redes sociais e atuará em parceria com a SunsetDD, agência de publicidade da Vigor“, informou a empresa em comunicado divulgado no anúncio da contratação.

E pelo visto, esse é só o começo da carreira de sucesso do doutorando em Economia. Em junho, o pernambucano lançará seu primeiro livro. Contratado pela Globo, ele também terá um quadro no programa Mais Você, com Ana Maria Braga.

Já em setembro, Gil do Vigor deve dar início ao seu doutorado na Universidade da Califórnia.

Confira:

Sabe quem veio te contar sobre o Open Banking em primeira mão? Ele mesmo, o @gilnogueiraofc, o economista mais vigorento do Brasiiiil. Saiba mais: https://t.co/xq8QrKdbTM pic.twitter.com/jwCR00Dy12 — Santander Brasil (@santander_br) May 24, 2021

gil do vigor novo garoto propaganda da @santander_br isso mesmo você pisca e ele vira garoto propaganda de mais uma marca EU AMO pic.twitter.com/YhQ38lkYU5 — luci✨ (@manalucii) May 24, 2021

Santander só contrata os mais lindos e maravilhosos brasileiros né? Primeiro Ana Paula Arósio e agora Gil do Vigor pic.twitter.com/zS2Gbusf9q — Filipe Arthur (@OFilipeArthur) May 24, 2021