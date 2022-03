Estreia no Theatro da Paz o Festivais de Ópera do Pará e Amazonas 

O Theatro da Paz vai apresentar a ópera “As Bodas de Fígaro”, Wolfgang Amadeus Mozart, na qual faz parte da programação do XXI Festival de Ópera, realizado pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult).

A ópera será apresentada as 20h nos dias 26,28 e 30 de março. O evento consolida a política pública de geração de emprego e renda, cultura e formação de plateia como um dos mais icônicos festivais do País.

Também haverá uma Gala lírica, com BrassUka e os solistas Lys Nardoto e Márcio Carvalho, nos dias 29, no theatro da Paz; dia 30, na Usina da Paz (UsiPaz) da Cabanagem; e em 1° de abril, na UsiPaz do Icuí.

No dia 26 de março, um convenio será firmado entre o secretario de Cultura do Amazonas, Marcos Apolo Muniz, e a secretária de Cultura do Pará, Úrsula Vidal, além de representantes dos Festivais de Ópera das duas capitais, para oficializar o Corredor Lírico do Norte.

As Bodas de Fígaro é a segunda ópera apresentada nesta temporada, que iniciou em janeiro deste ano, com a apresentação da ópera dos Terreiros. Composta entre 1785 e 1786, a obra estreou em VIena em 1° de maio de 1786, e é uma criação do grande compositor Wolfgang Amadeus Mozart, no idioma italiano, com libreto de Lorenzo da Ponte, e baseada na peça homônima de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (Le Mariage de Figaro). As Bodas de Fígaro é um enredo cômico, uma ópera bufa, que satiriza certos costumes de nobreza. “Le Nozze di Figaro” é considerada como a obra-prima do compositor.

Acompanhe a grade completa

Ópera As Bodas de Fígaro, de W. A. Mozart

Data e hora: 26, 28 e 30 (às 20h)

Local: Theatro da Paz

Ingressos disponíveis a partir do dia 19 de março, na bilheteria do TP, das 9h às 18h (pagamentos somente em dinheiro)

Online: www.ticketfacil.com.br

Plateia, Varanda, Frisa e Camarote de 1ª ordem – R$ 50,00 (inteira) e R$25,00 (meia)

Camarote de 2ª ordem – R$ 40,00 (inteira) e R$20,00 (meia)

Galeria – R$ 30,00 (inteira) e R$15,00 (meia)

Paraíso – R$ 20,00 (inteira) e R$10,00 (meia)

Gala Lírica

Data: 29/03, Theatro da Paz; 30/03, Usina da Paz (UsiPaz) da Cabanagem; 1° de abril, UsiPaz do Icuí-Guajará.

Mais informações:

(91) 4009-8758/4009-8759/4009-8756

E-mail: bilheteria@tdapaz.com.br.

Foto: Mário Quadros / Ascom Secult