Estrutura em estúdio da CNN cai na cabeça de âncoras ao vivo

Uma estrutura no teto dos estúdios da CNN Rádio desabou na cabeça dos âncoras durante programa ao vivo na manhã desta sexta-feira (14). Na ocasião, Roberto Nonato e Nicole Fusco, do CNN Manhã, levaram um susto mas não chegaram a se ferir.

De acordo com informações do Notícias da TV, a estrutura em questão tratava-se de uma peça do ar-condicionado que se desprendeu. Nonato ficou com dor de cabeça após o impacto, mas tanto ele quanto Nicole passam bem.

O caso ocorreu por volta das 5h18 da manhã. No momento do incidente, os âncoras estavam informando as principais notícias do Brasil e do Mundo. Após a queda da peça, a transmissão teve que ser interrompida.

Confira o vídeo do acidente:

Estrutura cai na cabeça de apresentadores da CNN Brasil pic.twitter.com/aejcco6EyJ — Eduardo Moura (@eduardomouraof) July 14, 2023

