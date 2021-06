Estudante da rede estadual busca o índice para Pan-Americano de Atletismo Sub-20

Alunos da rede pública estadual do Pará têm se destacado em iniciativas que envolvem a robótica, a literatura e também a prática esportiva, no Brasil. O estudante Elias Oliveira dos Santos, de 16 anos, é um exemplo. Ele faz a 1ª série do Ensino Médio na Escola Estadual Profª. Izabel Amazonas, em Ulianópolis, no sudeste paraense. Nesta terça-feira (8), na condição de atleta, o adolescente viajou para São Paulo (SP), para participar do Troféu Brasil de Atletismo, de 10 a 13 de junho.

Por se tratar de uma competição para adultos, o estudante não tem a possibilidade de ganhar medalhas, no entanto, vai participar para alcançar o índice que poderá classificá-lo para o Campeonato Pan-Americano de Atletismo Sub-20, previsto para o mês de outubro, em Santiago, no Chile.

Recente, Elias dos Santos participou do Campeonato Prevent Senior Sports de Atletismo Sub-20, no Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo (CNDA), e conquistou a medalha de prata nos 800 metros livres, com o tempo de 1.53 ’13. A média foi considerada boa e próxima dos 0.00 ’95 milésimos de segundos do índice exigido pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT), para a participação no Pan-Americano.

Pai de Elias, Thiago Santos, é também o treinador do filho, e acredita no potencial do estudante e atleta. “Estamos fazendo esse treinamento desde que voltamos para Ulianópolis. Conseguimos um excelente resultado no Campeonato Nacional e agora queremos alcançar essa qualificação para o Pan-Americano. O Elias é muito forte mentalmente e está muito focado nesse objetivo”, ressaltou.

Apesar do pouco tempo de preparação para o Troféu Brasil de Atletismo, o aluno ressaltou que se sente honrado em representar o Pará, em uma competição de nível nacional.

“É sempre uma honra estar representando o meu estado e a minha cidade que, apesar de ser pequena, tenho bastante orgulho. A preparação está sendo muito boa, mesmo com o pouco tempo que tivemos após a última competição, conseguimos melhorar bastante coisa. Com o treinamento que tenho feito com o meu pai, acredito que posso conseguir bater a meta que a confederação exige”, afirmou Elias Santos, que diz estar confiante para bater o índice necessário para o Pan-Americano.

Por meio do Núcleo de Esporte e Lazer (Nel), vinculado à Secretaria de Estado de Educação (Seduc), centenas de alunos da rede estadual recebem incentivos que fomentem a prática esportiva, além da inclusão social. De acordo com a coordenadora de Projetos Educacionais do Nel, Ana Cláudia Neves, há 17 anos que o Pará não se destacava no cenário nacional, na modalidade atletismo.

“O incentivo que o Governo do Estado tem nos dado, e a sensibilidade que a atual gestão tem, em apostar no esporte como processo de inclusão social, como processo de oportunidade social, é fundamental para todos os jovens paraenses. Na linguagem esportista, quanto mais crianças praticando esporte, com certeza nós vamos ter vários atletas brevemente no alto rendimento. A prática do esporte e lazer à população brasileira, é um direito garantido pela Constituição Federal, e o governador Helder Barbalho, juntamente com a secretária Elieth Braga, estão cumprindo uma parte desse processo”, ressaltou a dirigente.

Ana Cláudia Neves ainda disse que, “o incentivo que é dado às práticas desportivas desde o processo escolar, certamente dá reflexos positivos no desenvolvimento do esporte de lazer, de inclusão e também de rendimento. Afinal, o esporte de rendimento começa na escola, com a participação dos jovens e das crianças nos jogos escolares municipais, estaduais e assim sucessivamente”, finalizou a coordenadora de Projetos Educacionais do Nel.

*Texto por Vinícius Leal, com a colaboração de Rodrigo Moraes (Ascom/Seduc).

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará