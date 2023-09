Estudante de 14 anos esfaqueia professores e alunos na Espanha

Um estudante de 14 anos foi detido, nesta quinta-feira (28), após ferir três professores e um aluno com uma faca em uma escola do ensino médio de Jerez de la Frontera, no sul da Espanha, informaram fontes policiais.

Os fatos ocorreram no Instituto Elena García Armada, e o aluno era estudante do terceiro ano do Ensino Médio.

O estudante foi detido pela polícia no mesmo centro, enquanto ainda transportava as duas facas utilizadas para cometer o ataque. Como tem mais de 14 anos, já pode responder por infrações penais, segundo a lei espanhola.

Um porta-voz da polícia explicou que, neste momento, são desconhecidos os motivos pelos quais esse adolescente atacou professores e colegas com duas facas que transportava na mochila, segundo testemunhas.

O ataque ocorreu logo após o início das aulas e, segundo um aluno de uma sala ao lado, o jovem dirigiu-se furioso até o fundo da sala, onde estava sua mochila, tirou dela duas facas e começou a atacar indiscriminadamente.

O agressor atingiu o olho da professora que estava na sala de aula e feriu ainda outros dois professores e dois alunos, um deles levemente.

Os três professores e um dos alunos foram transferidos para o hospital de Jerez para serem tratados de ferimentos superficiais que não são graves, embora um dos professores deva ser submetido a uma cirurgia, uma vez que sua lesão é mais complexa, segundo fontes do Serviço de Saúde da Andaluzia.

O suposto agressor, após ser detido, foi transferido para a Delegacia de Jerez de la Frontera, onde permanece preso até que a polícia conclua o boletim de ocorrência; ele será então colocado à disposição da Procuradoria de Menores.

Após o ataque, os estudantes foram levados para o pátio, enquanto alguns pais se aproximaram do centro assustados e nervosos para saber o que havia acontecido. Muitos deles optaram por levar seus filhos.

Segundo um aluno do mesmo curso do suposto agressor, o aluno “não é um menino problemático, mas está sempre sozinho, tem um toque”.

– Acho que ele perdeu a cabeça – completou.

Uma pessoa relatou que o adolescente já havia se envolvido em um episódio violento, como atirar cadeiras na sala de aula.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: Pixabay