Estudante descobre bala alojada na cabeça quatro dias depois

No dia 31 de dezembro, o estudante Mateus Facio, de 21 anos, natural de Juiz de Fora (MG), estava na Praia do Forte, em Cabo Frio (RJ), quando sentiu um impacto forte na cabeça. Ele acreditou que foi atingido por uma pedra e um médico que estava no local ajudou a conter o sangramento e aplicar gelo no ferimento.

Sem sentir dores, o jovem continuou a viagem normalmente e depois retornou para sua casa, dirigindo cerca de 300 quilômetros até chegar na cidade mineira onde mora. Somente no dia 4 de janeiro ele passou a sentir movimentos estranhos no braço e procurou atendimento médico.

– Fui tirar um cochilo e acordei com o braço um pouco bobo, a mão com movimento estranho, sentia os dedos mexendo, mas não tinha confiança para pegar uma coisa – revelou ele à TV Integração.

Exames realizados em um hospital particular identificaram uma bala de calibre 9 milímetros alojada em sua cabeça. Mateus precisou ser internado para realizar uma cirurgia para a retirada do projétil.

Foram duas horas de procedimento e, depois, o estudante ficou dois dias no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) e mais um no quarto, recebendo alta em seguida.

– O repouso inicial foi basicamente eu ficar deitado grande parte do tempo, andar bem pouco, só para não perder o movimento. Mas de resto, o tempo todo deitado na cama. Depois o médico me liberou para sair de casa, moderadamente, sempre evoluindo, progredindo, sabendo meu limite para assim começar ter minha vida normal de novo – completou.

