Estudante é suspeito de desviar cerca de R$ 500 mil de república

Um estudante da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) está sendo investigado pela Polícia Civil por suspeita de ter desviado cerca de R$ 500 mil de uma república estudantil em Ouro Preto, no estado de Minas Gerais. O universitário teria 25 anos e seria aluno do curso de Ciências Econômicas da Ufop.

O suspeito ocupava o cargo de tesoureiro da Associação República Partenon e, de acordo com moradores da república, vivia no local há seis anos. Justamente por ser um dos moradores mais antigos, ele foi selecionado para administrar a conta bancária da associação em dezembro de 2021.

Segundo o relato dos moradores, um advogado que representa o suspeito marcou uma reunião no início de março deste ano e disse que o estudante identificou um rombo de R$ 17 mil nas contas da república. Diante disso, para recuperar esse valor, o universitário alegou ter feito investimentos em renda variável e jogos de apostas online, mas não conseguiu recuperar o dinheiro.

Os estudantes que moram no local informaram que as transferências começaram a se intensificar com a chegada do Carnaval, quando os alunos organizam festas, e que o suspeito aproveitou esse momento para retirar o dinheiro da conta. O valor desviado seria usado pelos universitários para a compra de um imóvel próprio, já que atualmente a república paga aluguel.

Em nota, a defesa do suspeito disse ao portal G1 que ele “está sob tratamento médico, mas à completa disposição das autoridades e dos membros da associação para esclarecer a situação e demonstrar a verdade acerca dos fatos, conforme já repassado em oportunidades pretéritas”.

Fonte: Pleno News/Foto: José Cruz/Agência Brasil