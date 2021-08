Estudantes correm na reta final para o Enem 2021

Faltam exatos 91 dias para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), por isso, alunos inscritos, ultimam revisões nessa reta final. Uma série de ações desenvolvidas pela Secretaria de Estado de Educação – Seduc, em parceria com outros órgãos, a fim de diminuir o impacto do segundo ano da pandemia de coronavírus na vida dos estudantes, está em desenvolvimento no Pará.

Neste ano, o Enem registrou 3.109.762 inscrições confirmadas, menor número desde 2005. As provas serão realizadas nos dias 21 e 28 de novembro, nas versões impressa e digital, do total de inscritos, 3.040.871 farão a prova impressa e 68.891 participarão do Enem Digital.

Heloíne Victória, que estuda na Escola Estadual Brigadeiro Fontenelle, no bairro da Terra Firme, periferia de Belém, explica que teve aulas on-line durante esse período da pandemia. “Meu ensino durante esse período não foi dos melhores, a minha condição de Internet não é boa e isso fazia com que as aulas travassem ou até mesmo caíssem. Com o retorno das atividades presenciais, eu optei por voltar, porque eu não estava aprendendo nada on-line”.

Em julho, o Governo do Estado apresentou o Plano de Retomada das atividades presenciais das escolas da rede estadual, respeitando protocolos sanitários para garantir a segurança da comunidade escolar. Aliada a esse retorno, o Governo vem trabalhando na reforma e reconstrução de escolas que estavam em condições ruins, desde o início da atual gestão, 70 escolas estaduais foram entregues à comunidade escolar.

Os alunos aprovam o retorno presencial e, com o retorno, muitos deles foram recepcionados em escolas estruturadas, mais bonitas e completas. As escolas agora possuem ambientes climatizados, espaços de convivência, laboratórios de informática, quadra de esportes, entre outros.

“A nossa escola voltou com uma estrutura totalmente diferente de como era antes. Eles voltaram mais preparados e disciplinados a atender a todos os alunos. A escola realmente está muito mudada, os espaços são bem maiores, os banheiros estão no padrão de uma escola normal, salas climatizadas, eu achei bem mais bonita e aconchegantes para todos os estudantes. Uma pena que eu já saio de lá esse ano”, brincou Heloíne.

POLO PRÉ-ENEM

A estudante não está muito confiante em relação ao seu desempenho nas provas. “Eu confesso que esse ano eu não me interessei muito, com tudo que aconteceu com essa pandemia. Deixei muito a desejar. Então, eu não peguei pesado nos estudos, me dediquei mais a finalizar o meu ensino médio. Em relação a esse novo Polo que o governo está implantando para a educação, eu creio que irá me ajudar muito ano que vem”, planeja.

Heloíne se refere ao Polo Metropolitano Pré-Enem, espaço de aprendizagem entregue em agosto, para atender estudantes dos cinco municípios da região metropolitana (Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara do Pará), com o objetivo de garantir o conhecimento necessário e a competitividade aos alunos da rede pública estadual no Enem.

O Polo já está em pleno funcionamento e conta com aulas presenciais, com capacidade para atender até 6 mil candidatos, no entanto, devido à pandemia da Covid-19 e respeitando os protocolos de biossegurança, neste momento inicial serão ofertadas somente 3.400 vagas.

Tendo como público-alvo estudantes cursando o terceiro ano do ensino médio na rede estadual de ensino em 2021 e os concluintes de anos anteriores, o espaço oferece nove salas de aula, laboratórios de informática, espaços para estudos e relaxamento. Os participantes têm aprendizagens preparatórias três vezes por semana, de segunda a sábado, em regime alternado. Haverá turmas nos turnos da manhã, tarde e noite. Já as atividades específicas (de redação, matemática, biologia, física e química) têm duração de 4 horas, e ocorrem de segunda a sexta-feira.

Coordenador do Polo, o Professor Júnior conta que o espaço foi pensando para oferecer toda a tecnologia de ponta da educação. “O aluno tem acesso à tecnologia de ensino, com Datashow, microfone, apostilas, todo equipamento técnico para ajudá-lo. Ele também vai ter professores especializados de cursinho, que vêm com uma dinâmica diferente, anos de experiência em grandes instituições da rede privada. A infraestrutura é muito boa porque aqui era um colégio de elite, onde o aluno pagava R$ 1.300 para estudar. E agora imagine o filho do trabalhador ter direito a todo material, infraestrutura, professores de ponta e tecnologia. Isso faz uma grande diferença”, pontua o coordenador.

A secretária de Educação, Elieth de Fátima Braga, afirma que o Polo Metropolitano é mais uma iniciativa e compromisso do Governo do Pará, por meio da Seduc, em garantir os anseios da juventude, em especial aos alunos do ensino médio que irão fazer o Enem em novembro deste ano. “Neste espaço, os alunos concluintes do ensino médio têm condições de atendimento para uma preparação mais específica, reforçando o quanto a educação é prioridade deste governo. Seguimos avançando e buscando assegurar mais qualidade pedagógica, tecnológica e infraestrutura para os nossos alunos, através de espaços como esse, reconstruindo escolas, etc.”, frisa a titular da Seduc.

ENEM DIGITAL

Outra iniciativa que reforça essa reta final é a Plataforma Enem Digital. Criada em 2020, o ambiente reúne diversos conteúdos para os alunos que estão se preparando para a prova do Enem. Na última quarta-feira (19), foi realizada uma live de lançamento do Enem Pará Digital 2021, a partir de agora ele integra o Polo Metropolitano Pré-Enem e vai garantir o acesso a diversos conteúdos preparatórios ao Exame para todos os alunos das redes municipal, federal e particular, além do público externo em geral.

Entre os principais destaques da nova versão do projeto, está o lançamento de um aplicativo, além de aulas em libras e um sistema de inteligência artificial para avaliação constante e programação automática de reforço, com aulas e exercícios extras. No ano passado, mais de 10 mil alunos de todas as regiões do estado foram beneficiados com os serviços da plataforma.

Tanto a inscrição quanto o uso na plataforma são gratuitos. Os conteúdos podem ser acessados de qualquer plataforma e em qualquer horário. Para saber mais acesse o site do projeto: https://enempara.net.br/

Além, disso desde março de 2020, o movimento “Todos em Casa Pela Educação” transmite diariamente aulas para 108 municípios do estado, na grade de programação da TV Cultura do Pará. O programa tem assegurado o processo de ensino-aprendizagem dos alunos que estão no Ensino Fundamental e Médio, além de garantir acessibilidade às Pessoas com Deficiência (PcD), por meio de intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Os estudantes das diferentes modalidades de ensino, seja da rede estadual ou das redes municipais, têm à sua disposição aulas ao vivo de Língua Portuguesa e Matemática voltadas para os alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, Ensino Médio e os que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os alunos podem acompanhar todos os conteúdos por meio da TV, ou do aplicativo e Portal Cultura.

Foto: Divulgação