Estudantes da rede municipal de educação são medalhistas em Olimpíadas Brasileiras

A prefeitura de Marituba entregou, por meio da Secretaria de Educação do município, as medalhas aos alunos que foram premiados na 23a. Olimpíada de Astronomia e Astronáutica, promovida pelo Instituto de Física da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

O evento nacional é realizado nas escolas brasileiras desde 1998 pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB). A partir de 2005, a Agência Espacial Brasileira (AEB) passou também a participar da organização, e a olimpíada se tornou Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica.

Fotos de Wenderson Santos

Fonte: VER-O-FATO