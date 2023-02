Estudantes da rede pública de ensino comemoram aprovação na UFPA

Alegria e muita emoção não faltaram para os alunos aprovados no tão aguardado listão da Universidade Federal do Pará (UFPA), divulgado na manhã desta sexta-feira (17), em Belém. Alunos que fazem parte do Polo Metropolitano Pré-Enem, espaço de aprendizagem gerenciado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc), comemoraram a aprovação no ensino superior.

O estudante Geilson Costa, natural do município de Viseu, nordeste paraense, é o mais novo calouro do curso de Turismo da UFPA. Ele conta que o processo de preparação foi muito cansativo, já que conciliava com o emprego no período da noite.

“Ia para o cursinho de tarde e trabalhava durante a noite em uma churrascaria. Nós que somos pobres, que precisamos trabalhar e estudar, é muito cansativo. Mas fazemos isso, porque é uma maneira de ganhar a vida, por meio do estudo. Sou de família humilde e hoje está sendo uma grande vitória para mim e para a minha família”, disse o estudante.

No dia do seu aniversário, a estudante do Polo, Ariane Dias, de 19 anos, conquistou a aprovação em Pedagogia neste ano. “Foram dias de muita luta e muitas vezes eu pensei em desistir, mas sempre tive o apoio dos meus amigos e da minha família, já que foi a terceira vez que eu tentei passar e ganhei o melhor presente da minha vida, já que hoje também é meu aniversário”, conta a aprovada.

Quem também comemorou a aprovação depois de preparar os alunos durante as aulas de redação no Polo, foi o professor Chiystian Cruz, que foi aprovado em Direito. “O mais bacana que além de ensinar e motivar os alunos, estar aqui é para mostrar que é possível. Passei em Direito, um dos mais concorridos da Federal e provamos que a escola e o ensino público transformam. Então a valorização do professor é importante nesse processo, porque sem ele nada funciona”, conta o professor.

Até o início da tarde de hoje , foram registrados mais de 100 alunos aprovados no listão do Processo Seletivo (Prosel) 2023.

“O Pará Enem é um programa que foi criado para recompor a aprendizagem dos estudantes. Até o momento, mais de 100 alunos foram aprovados na UFPA, isso é um resultado de um conjunto, um resultado da Secretaria de Educação. Ao todo, tinham 1.600 estudantes matriculados no cursinho, e esperamos o maior número de aprovação, que supere o ano anterior”, reforça o coordenador do Polo, Diego Maia.

Classe Hospitalar e Atendimento Domiciliar – Acompanhada de familiares, a estudante Crislaine Espírito Santo, de 19 anos, também alcançou o grande sonho de ser aprovada no curso de Medicina Veterinária. A aluna, que era atendida pelo Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, concluiu todo o ensino médio no local.

“Estudei todo meu ensino médio na classe hospitalar, com o professor Roberto França e para mim foi uma honra, porque pude conhecer excelentes profissionais que durante todo o percurso contribuíram para que eu realizasse meu sonho. Ano passado passei na UEPA, no curso de Licenciatura em Ciência Biológicas e hoje, alcancei a aprovação na UFPA”, disse a caloura.

Investimentos – Na última segunda-feira (13), o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), anunciou um aumento de 15% do salário do quadro do magistério e a definição do Plano de Cargos Carreira e Remuneração (PCCR) do quadro administrativo da Seduc. O Governo do Estado também já lançou o programa “Alfabetiza Pará”, programa em regime de colaboração que auxilia os municípios no desenvolvimento dos alunos dos anos iniciais (1º ao 5º ano) durante o período de alfabetização.

Nos últimos quatro anos, ao todo, foram reconstruídas e entregues 117 escolas no Estado, o que representa a entrega de uma unidade a cada 12,5 dias.

Texto de Bianca Rodrigues / Ascom Seduc

Fonte: Agência Pará/Foto: Rai Pontes/Ascom Seduc