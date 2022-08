Estudantes das Ilhas de Belém tem complemento alimentar e açaí garantido pela prefeitura

Uma das novidades na volta ás aulas do município de Belém para este segundo semestre, é na área da alimentação escolar, tendo destaque para a região das ilhas. Um exemplo é a ilha de Cotijuba, na qual as escolas já estão abastecidas com produtos da merenda escolar para todo o mês de agosto.

Agora a ilha elas passam a receber complemento alimentar, que é uma fórmula misturando no leite, suco, mingau e outros, e o açaí, um dos alimentos mais tradicionais da culinária da Amazônia e rico em ferro.

Na última quinta-feira (11), a Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Municipal de Assistência ao estudante (Fmae) já disponibilizou alimentos saudáveis, fornecidos pela agricultura familiar, incluindo o açaí, na Unidade Pedagógica da Faveira, da Fundação Escola Bosque (Funbosque), localizada na ilha de Cotijuba.

Desde o dia 2 de agosto, já foram entregues cerca de 510 quilos de alimentos não perecíveis e 1.217 quilos de legumes, frutas e verduras, oriundos de cooperativas de agricultura familiar do município de Belém, para atender o cardápio de 15 dias letivos das Unidades Pedagógicas (UP´s) da ilha de Cotijuba.

A Fmae desenvolve a politica de alimentação escolar da Prefeitura de Belém, que visa a qualidade nutricional dos estudantes da rede municipal. Por isso, a parti deste semestre, passou a fornecer o açaí e também vai intensificar o projeto Café da Manhã para os estudantes das regiões insulares de Belém.

Foto: Mácio Ferreira Ag. Belém