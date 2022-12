Estudantes de dez municípios fazem o processo seletivo especial do Forma Pará

A manhã, deste domingo (4), foi de oportunidade e expectativa para mais de quatro mil estudantes que concorrem a 460 vagas de cursos de graduação ofertadas pelo Programa Forma Pará em dez municípios paraenses. Os candidatos realizam a prova do processo seletivo especial (Prosel) que vai preencher vagas de cursos da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) e do Instituto Federal do Pará (IFPA).

O Forma Pará é um programa do governo do Estado, desenvolvido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), que leva cursos de nível superior aos municípios paraenses em parceria com Instituições de Ensino Superior (IES) e prefeituras municipais. O processo seletivo é realizado pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp).

A titular da Sectet, Edilza Fontes, destaca que o certame deste domingo conclui a universalização do programa, o que significa a oferta de pelo menos um curso superior em cada um dos 144 municípios paraenses. Ela ressalta ainda que o Forma Pará superou todas as expectativas iniciais e hoje é garantido por lei.

“Lá em 2019, quando o programa começou, a nossa meta era ofertar quatro mil vagas ao longo de quatro anos. Hoje já superamos a meta e chegamos a quase 10 mil vagas ofertadas. O Forma Pará virou uma lei, o que entre outras coisas, também nos permitiu ofertar cursos de pós-graduação lato e stricto sensu”, comemora.

Sonhos, oportunidade e conhecimento

Em Novo Progresso, município do sudoeste do Pará, o curso ofertado é Direito/Ufopa, que teve 551 inscritos para as 50 vagas ofertadas, um dos mais concorridos, com 11 candidatos por vaga. Animada e emocionada, Elisandra de Castro Xeque, 31 anos, chegou cedo ao local da prova. “Fazer o curso de Direito é um sonho desde criança. Quando falo me dá vontade de chorar”, disse sem esconder a emoção.

A maternidade a fez adiar a realização do sonho. Elisandra é mãe de duas crianças, e conta que quando soube da possibilidade de fazer o curso em Novo Progresso ficou feliz. “Pulei de alegria e sorri muito. Quero parabenizar o governador Helder e o prefeito Gelson por trazer essa oportunidade para todos nós”, afirmou a paranaense, que mora há dez anos em Novo Progresso.

Outro município onde o Forma Pará oferta o curso de Direito/Ufopa neste Prosel é Almeirim, na região do Baixo Amazonas, onde se registrou a maior concorrência do certame: 15 candidatos por vaga. Nessa disputa está João Carlos Firmino da Silva, 21 anos. Para ele o curso preenche uma lacuna no município. “É uma grande oportunidade para as pessoas que teriam de sair do município para fazer um curso superior”, destacou.

A paixão pela área ambiental levou mãe e filha a concorrerem a uma das 40 vagas do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária/IFPA, em Vigia, no nordeste paraense, que também está entre os mais concorridos, com 12 candidatos por vaga. Maíza da Silva Lobo, 44 anos, conta que primeiro se dedicou à criação dos filhos para depois ir em busca de formação na área ambiental.

A paixão de Maíza contagiou a filha, Juliane Lobo Monteiro, 23 anos. As duas têm curso técnico em meio ambiente e agora tentam o curso superior. “Poder fazer o curso no município veio ao encontro da minha paixão pela área. Vou poder aumentar ainda mais meu conhecimento e contribuir para a melhoria ambiental da minha comunidade”, falou Maíza.

Processo seletivo

Os candidatos realizaram uma prova composta por 35 questões de múltipla escolha e uma redação. Estudantes que tenham cursado, pelo menos, um dos anos, ou estejam cursando o último ano do ensino médio no município em que o curso está sendo ofertado, ou que resida naquele município há pelo menos um ano, a contar da data de publicação dos editais, têm um bônus de 10% na nota da prova objetiva.

O resultado definitivo está previsto para ser divulgado no site da Fadesp no dia 20 de janeiro de 2023.

Cursos e municípios onde o Prosel foi realizado

IFPA

Abaetetuba – Gestão Ambiental – 40 vagas

Belterra – Engenharia Civil – 50 vagas

Ipixuna do Pará – Engenharia Ambiental e Sanitária – 40 vagas

Irituia – Educação do Campo – 50 vagas

Prainha – Agronomia – 50 vagas

Terra Alta – Gestão Hospitalar – 50 vagas

Vigia – Engenharia Ambiental e Sanitária – 40 vagas

Ufopa

Almeirim – Direito – 50 vagas

Novo Progresso – Direito – 50 vagas

Oriximiná – Administração – 40 vagas.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação