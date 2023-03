Estudantes destacam a importância de combate ao feminicídio￼￼

Alunos da Escola Estadual Honorato Filgueiras, do distrito de Mosqueiro, em Belém, colocaram em pauta a importância de falar sobre feminicídio nas escolas. A temática ocorreu através de uma peça teatral em que relembraram o caso Eloá Cristina, que chocou o país em 2008. A apresentação dos estudantes ocorreu na manhã desta quarta-feira (29), no hall de entrada do próprio colégio.

Tudo começou pela insegurança que a professora de língua portuguesa, Rosiane Oliveira, sentiu ao ver o crescente número de casos de feminicídios divulgados nos veículos de imprensa, o que a inquietou a reforçar discussões sobre o tema na sala de aula e passou o desafio da encenação aos alunos do terceiro ano do Ensino Médio.

Segundo o Monitor de Violência do G1, os crimes de feminicídios aumentaram e a cada seis horas uma mulher é vítima no país. “O feminicídio vem crescendo e isso me espanta, ver todos os dias mulheres sendo vítimas. Daí surgiu a ideia de chamar a atenção dos alunos para discutir o tema através da peça”, disse a professora, que parabenizou a dedicação e a forma como os alunos se envolveram na discussão.

“Estou arrepiada pela belíssima apresentação que fizeram. Estou muito feliz, porque esses alunos maravilhosos me surpreenderam; foram super independentes nos ensaios e abraçaram a causa de uma forma incrível e com muita responsabilidade de gerar a reflexão sobre o combate ao feminicídio às demais turmas do colégio. Me fizeram sentir realizada enquanto professora”, destacou Rosiane.

A peça e os discursos sobre a temática foram feitos aos olhos atentos de todas as turmas do colégio, do turno da manhã, que também tiveram suas participações. Eduarda Reis, aluna que viveu o firme papel da promotora do caso, Daniela Hashimoto, e que tem a psicologia como um dos cursos que prestará vestibular, disse que a discussão do caso entre os alunos têm efeito diferente.

“Quando eles (alunos) veem um colega de classe, uma pessoa que é da idade deles e com certo grau de proximidade, também adolescente, eles ficam mais aptos a querer saber o que é o feminicídio e a importância de combater esse crime. Então é importante que os professores e alunos enfatizem isso dentro das escolas e sou muito grata em saber que fiz parte desta discussão e que contribui para a reflexão sobre o tema”, disse a aluna.

Quem viveu o papel de Eloá, com excelência, foi a aluna Aline Mota, de 17 anos, que fará o vestibular para Direito. “Fiquei surpresa com esse papel e abracei muito ele. Eu pensei ‘tenho que atuar de forma que as mulheres, as meninas, e as pessoas que estejam presente entendam’, porque às vezes a gente fica cega em um relacionamento e acaba sendo vítima de abusos que podem levar ao feminicídio. Eu acho que consegui retratar, e fico feliz por isso, mas triste em saber que esse foi mais um caso de muitos que acontecem”, disse a estudante.

Ygor Adelino, de 16 anos, viveu o papel de Lindemberg. “O feminicídio vem assolando não apenas o Brasil, mas o mundo inteiro, e isso é muito preocupante. A peça teve o intuito de retratar o trágico caso de Eloá e trazer à reflexão a gravidade do feminicídio e o impacto desse crime na sociedade. Uma das formas de combater o feminicídio é acabar com o pensamento de que os homens estão acima das mulheres, de que as mulheres não podem sair, não podem se divertir, não pode beber, não pode brincar, mulher não pode vestir a roupa que quer, porque se ela fizer isso será vista como ‘vagabunda’. Isso ainda está muito enraizado no homem e precisa ser desconstruída essa forma de enxergar a mulher. Assim como precisa ser desconstruído o olhar do homem de que ele é, além de pai e mantenedor da família, também controlador”, disse o estudante ao enfatizar que essa mudança começa dentro dos lares.

“A família é algo universal e todos os membros precisam usufruir dos mesmos benefícios, porque isso é importante para os filhos e para a mulher e tornará o ambiente mais feliz. Somente em um lar em que o respeito e tolerância existem, os filhos homens vão crescer respeitando as mulheres, porque mulher não é objeto. Mulher não é algo que você usa. Mulher não é descartável. Muita gente tem um olhar distorcido em relação à mulher e a gente espera que quem esteve presente tenha entendido a mensagem da peça e que possam aplicar isso em suas vidas para se tornarem pessoas melhores e mais reflexivas”, concluiu Ygor, que pretende fazer vestibular para biomedicina e biotecnologia.

