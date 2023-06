Estudantes e professores da rede estadual concluem oficina do Projeto Rádio Escola

O Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE-Belém) entregou nesta sexta-feira (02), na Escola Estadual Cordeiro de Farias, certificados a alunos e professores pela participação na “Oficina Rádio Escola”, iniciativa que proporcionou aos docentes noções básicas de linguagem radiofônica. O projeto foi iniciado no último dia 30 de maio, e contou com a participação de 12 escolas da rede estadual de ensino, envolvendo 13 professores e 56 alunos.

“Eu nunca havia tido contato com uma rádio. No meu ponto de vista, como aluno, é um projeto muito bom, pois nem todos têm conhecimento sobre a área de comunicação”, disse Ronaldo Furtado, aluno do 1º ano do ensino médio na Escola Estadual Palmira Gabriel.

O professor de Matemática Antônio Sales, da mesma unidade de ensino, expôs sua satisfação em ter participado da oficina. Segundo ele, as aulas foram dinâmicas e alinharam teoria e prática, motivando os alunos a praticar o que aprenderam. “O conhecimento adquirido durante esses dias é o que considero de mais importante, uma vez que os facilitadores têm muita experiência no segmento da Rádio Escola, e também destaco as ferramentas apresentadas, estando todas elas disponíveis na internet, de forma gratuita”, disse Antônio Sales.

Criatividade – De acordo com a professora de Língua Inglesa Kamila Massoud, da Escola Estadual Teodora Bentes, os projetos são importantes porque oferecerem aos alunos novas possibilidades de atuação, e ainda fomentam a criatividade. “Eles podem abordar vários assuntos estudados em sala de aula e que são debatidos em um programa de rádio. Tais ações podem mudar a realidade deles ao ampliar a percepção sobre comunicação, ferramentas de tecnologia da informação e possibilidades de atuação”, ressaltou a professora.

Para o aluno João Samuel, do 1º ano do ensino médio na Escola Teodora Bentes, é extremamente gratificante o recebimento desse certificado, que reconhece a participação no projeto. João frisou a importância de ações como essa nas escolas do Estado. “Certamente, com mais projetos como esse, será possível conectar jovens e os inspirar a desenvolver meios de comunicação dentro de suas comunidades escolares”, disse o estudante.

O evento também contou com as participações da secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal; do radialista e historiador musical Paulo Brasil; do coordenador do Sistema Educacional Interativo (SEI), Fellipy Soares, e de representantes da Rádio Cultura FM.

Texto: Clayton Santos e Igor Oliveira – Ascom/Seduc

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação