Estudantes paraenses conquistam medalhas nos Jogos Escolares Brasileiros

No último final de semana de outubro, quatro representantes do estado do Pará conquistaram as primeiras medalhas nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), a competição acontece no Rio de Janeiro, são 240 alunos paraenses que participaram da competição e, que obtiveram todo apoio e suporte necessário da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), por meio do Núcleo de Esporte e Lazer (NEL).

A estudante Yasmim Silva, de 14 anos, foi a primeira a conquistar uma medalha de bronze na modalidade atletismo adaptado – lançamento de peso, também levou para casa uma medalha de prata na categoria salto em distância. A estudante é da Escola Municipal Abel Martins.

Já o estudante da Escola Municipal Maria Silva Nunes, Gabriel Almeida foi ouro e prata na categoria ciclismo sub – 14, o aluno é do município de Paragominas, região sudeste paraense.

Na modalidade Luta Olímpica (Wrestling) – categoria de leves, o estudante Arley Figueredo, de 13 anos, é morador da vila quilombola de Siricari, em Salvaterra no Marajó, conquistou a medalha de prata, o adolescente havia perdido na estreia da competição, mas não esperava receber a notícia que seu adversário estava irregular, e sendo assim a vitória foi atribuída a ele.

Na luta olímpica (Wrestling) o estudante Juan Paulo Pinheiro, de 14 anos, da Escola Estadual Profª. Lucy Corrêa, conquistou a medalha de bronze na categoria pesados.

Os Jogos Escolares Brasileiros estão acontecendo desde o dia 29 de outubro e vai prosseguir até o dia 5 de novembro, estão sendo realizados na cidade do Rio de Janeiro. O evento está sendo organizado pela Confederação Brasileira De Desporto Escolar (CDBDE), em parceria com a Secretaria Especial do Esporte Do Ministério da Cidadania, o evento busca recuperar o status de principal celeiro de talentos desportivo brasileiro.

Foram 17 anos que a competição direcionada aos que ainda estão começando na carreira como atletas ficou parado. Agora nesta edição de 2021, são 17 modalidades esportivas que compõem a programação, 15 dessas modalidades foram disputadas nos jogos olímpicos de Tóquio (com exceção do futsal e xadrez). Aproximadamente são 6 mil estudantes com idades, entre 12 e 14 anos, representam os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal, com delegações do mesmo tamanho.

Será a primeira vez que haverá uma disputa de provas paralímpicas, na modalidade atletismo nos Jogos Brasileiros. Serão distribuídas mais de 2 mil medalhas para atletas de todo o País.

Foto: Rai Pontes / Ascom Sedu