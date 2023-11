Estudantes paraenses participam das Paralimpíadas Escolares 2023 em São Paulo

Estudantes da rede estadual participam da etapa nacional das Paralimpíadas Escolares 2023, o realizada até o próximo sábado (2), no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo (SP). O evento reúne 1.800 alunos-atletas dos 26 estados e do Distrito Federal (DF), em disputas de 13 modalidades. A delegação paraense é composta por 135 estudantes, entre alunos com deficiência, professores e técnicos do Núcleo de Esporte de Lazer (NEL), da Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

”O Pará é referência na Região Norte pelo trabalho especializado no desenvolvimento do esporte paralímpico. Os atletas passaram por um momento de avaliação funcional, critério da competição, bem como pesagens e outros mecanismos de controle, antes das provas. Hoje, já temos medalhas de ouro, bronze e prata no judô, no lançamento de dardos e no arremesso de peso, fruto de um trabalho sério e comprometido de profissionais de educação física. Somos todos campeões pelo fomento à educação Inclusiva e incentivo ao esporte paralímpico. Oportunizar a participação de crianças e adolescentes, com deficiência, nesta competição é garantir direitos fundamentais para que se desenvolvam plenamente. Agradeço ao governador Helder Barbalho, a Seduc, por meio do secretário Rossieli Soares, bem como ao NEL, por estarmos representando o Pará. Esperamos que venham mais medalhas nesses dois dias de competições”, disse o professor Ronaldo Arruda, coordenador do NEL, que acompanha os estudantes em SP.

Os atletas paraenses já conquistaram medalhas de ouro, bronze e prata no judô, no lançamento de dardos e no arremesso de peso, respectivamente. As competições seguem até o sábado (2).

”O esporte, pra mim, foi muito importante na minha vida, porque me oportunizou a fazer novas amizades e me oportunizou também a conhecer outros estados. Então, pra mim, o esporte foi importante também na questão de me ajudar a me aceitar como pessoa com deficiência visual e na questão da irritação também, porque com a socialização através do esporte eu deixei de ser uma pessoa muito irritada e comecei a ser mais feliz por meio da socialização”, disse a estudante Ana Paula Santa Brigida, que compete no lançamento de disco.

Organizadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) desde 2006, com exceção de 2008 e 2020, as Paralimpíadas Escolares são o maior evento esportivo para crianças e jovens com deficiência em idade escolar do mundo.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação/Seduc