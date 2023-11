Estudantes participam de aulão Pré-Enem na UsiPaz Cabanagem

A Usina da Paz Cabanagem, em Belém, promoveu no final da tarde desta quarta-feira (1º) uma programação preparatória ao Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que começa no próximo domingo (5). A ação do Projeto Pré-Enem, do governo do Estado, é integrada ao Programa Territórios Pela Paz (TerPaz), e executada pela Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac) e Universidade da Amazônia (Unama).

O titular da Seac, Igor Normando, ressaltou a importância da preparação que as Usinas da Paz estão oferecendo para uma das mais importantes avaliações educacionais do País. “Essa iniciativa busca melhorar as chances de sucesso dos estudantes no Enem, contribuindo para um futuro equitativo. O apoio emocional é essencial para lidar com a pressão e ansiedade do exame. As aulas de revisão são cruciais para reforçar o conhecimento e preparar os estudantes com confiança. O compromisso do Estado assegura igualdade de oportunidades para os sonhos acadêmicos dos estudantes”, disse o secretário.

Apoio emocional – Durante a programação foi oferecido atendimento psicológico para garantir apoio emocional e ajudar os estudantes a lidar com o estresse e as pressões relacionadas ao exame, contribuindo para um ambiente de estudo mais saudável e confiante. “O Enem pode ser um momento de grande pressão e ansiedade para os estudantes. Estamos aqui para apoiá-los, fornecendo um espaço seguro para expressarem suas preocupações, e os ajudando a desenvolver estratégias de enfrentamento e habilidades de gerenciamento do estresse. Isso melhora seu desempenho no Enem e os prepara para desafios futuros”, explicou Marise Rodrigues, estudante de Psicologia da Unama.

Ansiosa pelo atendimento psicológico, Wanessa Corrêa, 18 anos, se prepara para fazer o Enem pela segunda vez, buscando apoio para lidar com os desafios dessa importante etapa acadêmica. “Estou muito grata pelo atendimento psicológico, pois me sinto mais preparada para enfrentar o Enem deste ano. É reconfortante saber que estou recebendo apoio para lidar com as pressões que essa etapa representa. Agradeço por esse serviço valioso que está contribuindo para o meu bem-estar e confiança. Me sinto mais segura”, garantiu Wanessa.

Aos 68 anos, Luciana Siqueira também fará o Enem pela segunda vez. A primeira foi há vários anos, mas ela não tinha estrutura e apoio psicológico na época. “Eu estou achando o máximo esse apoio que a Usina da Paz dá pra gente. Principalmente, por ser ‘de idade’ e estar querendo entrar em uma universidade. Pretendo ser nutricionista, e isso me deixa muito feliz”, disse Luciana.

Reforço – A ação contou ainda com a entrega de canetas, impressão gratuita dos cartões de locais de provas e um aulão de revisão.

O estudante Milton de Oliveira, que estudou em um Centro de Educação de Jovens e Adultos (Ceja), fará o Enem pela primeira vez. “Estou acompanhando todas as aulas e, com certeza, acredito que este aulão de revisão será de grande ajuda para mim este ano. Estou empolgado com o aprendizado que estou adquirindo”, acrescentou o aluno.

A coordenadora-geral da UsiPaz Cabanagem, Ivanilda Vieira, ressaltou que a importância de serviços como esse para a comunidade da Cabanagem é essencial para a inclusão. “Neste momento de incerteza, desde o ano passado oferecemos apoio psicológico e orientação para alunos que buscam ingressar na universidade. Através do aconselhamento e espiritualidade, buscamos motivá-los, garantindo que se sintam capazes de conquistar seus objetivos acadêmicos. Nosso compromisso é fortalecer nossos alunos em todas as áreas, para que realizem suas carreiras desejadas”, acrescentou a gestora.

Serviço: A UsiPaz Cabanagem está situada na Avenida Damasco, nº 37, no bairro da Cabanagem, em Belém. O complexo de serviços funciona de segunda a sexta-feira, das 8 h às 22 h; aos sábados, das 8 h às 14 h, e aos domingos, das 8 h às 18 h. O curso preparatório Pré-Enem está disponível em todas as Usinas da Paz. Para obter mais informações, basta se dirigir à recepção de uma UsiPaz.

Fonte: Agência Pará/Foto: Adan Costa/Nucon Seac