Estudantes quilombolas da UFPA são vacinados contra a Covid-19

A prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), continua trabalhando na vacinação contra a covid-19. Nesta quarta-feira, 26, foram vacinados alunos quilombolas da Universidade Federal do Pará (UFPA), além de profissionais da saúde de clínicas e laboratórios. Os dois grupos receberam doses da AstraZeneca, no Mirante do Rio, campus da UFPA, no Guamá. Para a comunidade quilombola foram disponibilizadas 500 doses de vacina.

O prefeito Edmilson Rodrigues acompanhou a vacinação do grupo durante a tarde. “Isso é o reconhecimento de que os povos quilombolas são prioridades, isso é fruto da luta consciente. É importante destacar que muitos quilombolas cursam graduação, mestrado e doutorado na Universidade Federal do Pará”, comentou o gestor municipal.

Gratidão – Estudante do curso de arquivologia da UFPA, Danielle dos Santos, de 40 anos, é da comunidade quilombola da região do Baixo Acará e reside há 10 anos na capital paraense. A universitária considera a imunização uma vitória para sua comunidade. “É uma luta que ganhamos. Me sinto honrada em poder receber a vacina e sou só gratidão. Independente de tudo, todas a vidas importam”, comentou.

Daiani Silva, que também é quilombola, recebeu a primeira dose da vacina e lembrou de diversos momentos difíceis na pandemia e aproveitou para agradecer pela oportunidade de ser vacinada. “Esse momento se resume em gratidão a Deus, porque infelizmente muitos amigos e conhecidos partiram por causa desse vírus, sem a oportunidade de se vacinar”, lembrou.

Segundo a titular da Coordenadoria Antirracista de Belém, Elza Fátima Rodrigues, a vacinação foi aberta para os estudantes e quilombolas que residem em Belém. “É um desafio muito grande essa vacinação para a comunidade quilombola, que é muito vulnerável. Conseguimos reunir os estudantes e muitos quilombolas que moram na capital”, explicou

Participaram também da visita ao posto de vacinação o reitor da UFPA, Emmnuel Tourinho, o vice-reitor da instituição, Gilmar Pereira da Silva, e a professora Zélia Amador de Deus.

Grupos – Nesta quarta-feira, também foram vacinados idosos, gestantes, puérperas e servidores da Unidade Municipal de Saúde da Ilha de Cotijuba, que recebeu 270 doses de Coronavac para imunizar estes grupos.

Também receberam a primeira dose do imunizante, nesta quarta-feira, 26, profissionais da Fundação Papa João XXIII (Funpapa) e trabalhadores da limpeza urbana. A Sesma encaminhou ainda 225 doses de Coronavac para os portos de Belém – para a vacinação de trabalhadores portuários da Companhia das Docas do Pará -, e outras 1130 doses para a vacinação de trabalhadores aeroportuários do aeroporto internacional de Belém, o que para o diretor do Departamento de Vigilância à Saúde, Cláudio Salgado, vai ajudar a combater a disseminação de novas variantes da covid-19 no município.

Calendário – A prefeitura de Belém continua avançando no calendário de vacinação. Nesta quinta e sexta-feira, 27 e 28, respectivamente, serão vacinadas pessoas com deficiências permanentes nascidas de 1982 a 2003 (1ª chamada), pessoas com deficiências permanentes nascidas de 1962 a 1981 (2ª chamada) e grávidas e puérperas (até 45 dias após o parto), a partir de 18 anos de idade, independente de comorbidade (3ª chamada).

No sábado, 29, será a vez dos professores da educação infantil e especial começarem a ser vacinados no município.

Por: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém