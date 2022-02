Estudantes reclamam do preço de refeição em restaurante universitário de Marabá

Os estudantes da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) estão revoltados com o preço cobrado pelo Restaurante Universitário (RU) por uma refeição. A empresa cobra R$ 12,75 pelo almoço servido aos alunos.

De acordo com os estudantes, o preço da comida é muito alto e se tornou inviável para quem sofre com o orçamento minguado até se formar. Na última semana, o Diretório Central de Estudantes (DCE) emitiu comunicado se posicionando contra o valor cobrado pelo restaurante, mas o problema não foi resolvido.

LEIA O COMUNICADO:

ABAIXAR O PREÇO NO RU: 12,75 NÃO DÁ

O Diretório Central de Estudantes José de Ribamar vem por meio desta nota se posicionar sobre o Restaurante Universitário da UNIFESSPA, que foi recém inaugurado.

Enquanto entidade representativa dos estudantes sempre buscamos amplo diálogo com a administração da UNIFESSPA, o que só se concretizou após muita insistência. Quanto ao RU, fomos simplesmente ignorados na percepção de diálogo e consistência de trabalho coletivo com os estudantes desta instituição. Recentemente o perfil oficial da Universidade divulgou na plataforma do Instagram uma explicação de como será aplicado o funcionamento do RU à partir do dia 01/02/2022, e a partir disso surge o questionamento plurificado na voz estudantil: O RU é acessível para quem?

O principal ponto que causa revolta aos estudantes é o valor de R$12,75 à refeição (o valor mais caro do Brasil). A gestão da Universidade justifica alegando que serão ofertados auxilios que subsidia o valor, então o/a estudante beneficiado/a pagará um valor de R$2,50. Diante disso, a maior parte dos estudantes terão que pagar o valor cheio, pois os auxilios não serão suficientes pra atender a demanda estudantil que comporta a UNIFESSPA, nisso incluindo os estudantes de baixa renda, que são maioria na Universidade. Estimativa de R$ 425,00 é o valor que o estudante terá que gastar por mês no RU e em transporte, sem contabilizar outras despesas com a universidade, esse valor é superior aos da bolsas de pesquisa (R$ 400,00) e mais da metade do valor da bolsa de estágio na instituição (cerca de R$789,00).

Estamos em um momento que a inflação cresce continuamente, e a carestia de vida nos afeta enquanto estudantes, qual a possibilidade de conseguirmos nos manter dentro da universidade?

A justificativa da atual reitoria para o corte do transporte que levavam os alunos do Campus I ao III, seria que essa verba seria destinada ao RU, assim, o valor da refeição seria “mais barato” ou “mais acessível”, porém mesmo com esse repasse de verba não será fornecido janta, ou seja, os estudantes do período noturno ficarão sem o transporte da instituição e sem alimentação acessível no RU.

Diante do atual cenário, a evasão estudantil será uma expectativa triste e cada vez mais próxima da realidade da UNIFESSPA. Não podemos permitir que nossa permanência na universidade seja afetada ainda mais!

Já a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, com postagens nas redes sociais, comemorou a abertura do Restaurante, mas não comentou os protestos por parte de alunos. A Unifesspa explicou que cobra R$ 2,50 por refeição para alunos contemplados com subsídios do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES).

A universidade explicou que o valor visa a acolher estudantes de baixa renda. O alto valor do “rango” vem deixando indignados os universitários. Se o caso não for resolvido, nos próximos dias, a realização de um protesto começa a ser ventilado nos corredores do Campus da Universidade de Marabá.

Fonte: Portal Debate Carajás, com Gazeta Carajás