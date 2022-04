Estudantes vão em busca da meia-passagem em ação itinerante em Outeiro

A maioria dos usuários que ocupou o auditório da Escola Bosque, no bairro Água Cristalina, em Outeiro, na manhã deste sábado, 9, foram jovens estudantes em busca do cartão de meia-passagem. É uma cena que vem se repetindo durante as ações itinerantes realizadas pela Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).

Executada pela Coordenadoria de Atendimento ao Usuário (COAU) da Semob, o Coau Itinerante ofereceu aos moradores do distrito acesso a serviços de emissão de meia-passagem, cartões Passe Fácil Sênior e Especial e credencial de vaga de estacionamento (idoso e PCD).

Neste sábado, foram 98 atendimentos, sendo 41 solicitações para a meia-passagem, nove cartões Sênior, seis agendamento de cartão Especial, um agendamento de 2ª via de cartão Especial, 19 estudantes com documentação incompleta, seis idosos com documentação incompleta para o cartão Sênior e 16 informações em geral.

“Como sempre, meia passagem é a mais procurada. Com a volta presencial das aulas e a nova tarifa, só vem aumentando o interesse”, conta a coordenadora da COAU, Patrícia Ellen da Conceição.

Ação Cidadã

Com apoio do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belém (Setransbel) e da Agência Distrital de Outeiro (Arout), a ação cidadã de hoje foi a terceira de uma série de atividades da Superintendência na ilha durante o mês de abril. Além da Escola Bosque, foram realizadas edições na Escola Colônia do Fidelis, no dia 1º, e na Escola Pedro Demo, no dia 2.

Já no aniversário de Outeiro, dia 14, a ação da Semob ocorrerá na Área do Pistão. A Coau Itinerante retorna à Escola Municipal Pedro Demo, no dia 21 de maio, para a entrega de todos os cartões e as credenciais solicitados em cada uma das ações no Distrito. Todas as atividades ocorrem sempre das 9 às 13 horas.

“Na verdade, a procura tem sido muito grande em todas as ações feitas em Outeiro esse mês. São muitos os motivos. Desde não poder se deslocar tão facilmente ao posto do Coau em São Brás por causa do problema na ponte (interditada após acidente em janeiro) até a facilidade de tirar a 2ª via dos documentos isentos de taxa”, avalia Patrícia Ellen da Conceição.

População satisfeita com a ação

A dona de casa Ana Paula Miranda afirma que gostou do atendimento. “Foi bom, tranquilo, sem demora”, disse. Ela trouxe o neto Felipe Braga, de 9 anos, para requisitar a emissão da primeira via da Meia-Passagem. “Eu já tinha uma visita marcada pra ir a Belém na segunda, lá no posto de São Brás. Consegui resolver tudo hoje, aqui perto de casa”, afirma.

Thais Monique Cardoso, moradora do bairro da Brasília, também foi solicitar a carteirinha do filho Thallisson Jacinto, de 9 anos, estudante do 4º ano. Ela é pessoa com deficiência e está contando com a economia na tarifa. “A carteirinha não é nem pra ele ir pra escola, porque estuda perto de casa. Mas como faço tratamento médico e tenho que ir pra Belém toda semana, vai ajudar muito a gente ele pagar meia”, conta

Texto: Leonardo Fernandes

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Semob