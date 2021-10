Estudo aponta Disney+ com mais assinantes do que a Netflix

Lançado em novembro de 2019, o Disney + é apontado como o streaming com maior potencial no mercado. Segundo estudos da Digital TV Research, a plataforma assumirá a dianteira no número de assinantes em 2025.

A expectativa é que a Netflix fique para trás, mesmo tendo, atualmente, 93 milhões de assinantes a mais que o Disney+. O resumo prevê o Disney + com 284 milhões de assinantes em 2026, contra 271 milhões da Netflix e 243 milhões da Amazon Prime Video.

O estudo prevê que as três plataformas controlarão mais de 50% do mercado de streaming. O analista da Digital TV, Simon Murray, lê o movimento mercadológico a partir da China e dos Estados Unidos. “Devido à pressão do governo, o crescimento da China está desacelerando, com 354 milhões de assinaturas esperadas até 2026. Os EUA continuarão a crescer, com 450 milhões de assinaturas esperadas até 2026”.

A Disney tem sido tolerante com os usuários. No entanto, se sua conta estiver sendo acessada de dezenas de dispositivos em muitas localizações geográficas, provavelmente será sinalizado como “atividade suspeita”, o que pode resultar na suspensão ou encerramento de sua conta.Reprodução

A Disney tem sido tolerante com os usuários. No entanto, se sua conta estiver sendo acessada de dezenas de dispositivos em muitas localizações geográficas, provavelmente será sinalizado como “atividade suspeita”, o que pode resultar na suspensão ou encerramento de sua conta.Reprodução

Fonte metropoles.com