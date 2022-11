Estudo da Universidade de Oxford aponta favoritos ao título da Copa

Em meio aos palpites para a Copa do Mundo, a Universidade de Oxford cravou: o Brasil é o grande favorito ao título da competição. A seleção brasileira tem 14,72% de chance de ser campeão, margem pequena com relação à Argentina, que ficou em segundo, com 14,36%.

O levantamento da universidade é baseado nos dados do pós-doutor Joshua Bull. É importante frisar que Brasil e Argentina são amplas favoritas ao título, já que totalizam uma margem de mais de 7% em relação aos europeus.

Da Europa, a seleção melhor colocada é a Holanda, com 7,84%. A Espanha aparece na quarta posição, com 7,03. Enquanto isso, a atual campeã França ficou em quinto, com apenas 6,37%, principalmente por conta das lesões que assolam o elenco francês.

VEJA O TOP-5:

Brasil – 14,72%

Argentina – 14,36%

Holanda – 7,48%

Espanha – 7,03%

França – 6,37%

A estreia do Brasil na Copa do Mundo será na próxima quinta-feira, contra a Sérvia. O duelo acontecerá às 16h (de Brasília), no Estádio Lusail.

Fonte: IG/Foto: Lucas Figueiredo / CBF