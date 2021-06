Ettinger afirma que pelo menos mais três atletas devem chegar ao Paysandu para a Série C

O Paysandu segue no mercado em busca de novas peças para o elenco que disputa a Série C do Brasileiro. O presidente Maurício Ettinger divulgou nesta segunda-feira, dia 28, que o clube está atrás de pelo menos três atletas.

Contudo, segundo apurou a reportagem do ge, a diretoria bicolor pretende contratar mais cinco jogadores para suprir algumas carências: um goleiro, um zagueiro canhoto ou destro que jogue na esquerda, um meia-atacante, um atacante pelas pontas e um centroavante.

Ainda de acordo com a apuração, o Papão tentou a contratação do goleiro Gabriel Bubniack, destaque da Tuna Luso no Campeonato Paraense. Porém, as partes não entraram em um acordo financeiro e o negócio não avançou. A equipe tem apenas três opções para a posição, sendo duas pratas da casa, Paulo Ricardo e Cláudio Vitor.

O Paysandu tem atualmente 32 jogadores no elenco que disputa a terceira divisão nacional. Porém, alguns desses atletas ainda não atuaram na competição, como os oriundos das categorias de base: o zagueiro Kerve, os volantes Yure e Mateus Lopes e o meia-atacante Júlio César.

Fonte: ge.globo.com