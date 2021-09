Ettinger diz que Paysandu tem cumprido as metas do ano e projeta volta da torcida na Série C

O presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira, dia 20. Entre os temas abordados, estava novamente o retorno do público, além da disputa do quadrangular da Série C.

A CBF ainda não marcou um Conselho Técnico com os clubes da Terceirona para tratar sobre a volta da torcida. Contudo, essa reunião deve acontecer na próxima semana e o dirigente bicolor demonstra otimismo.

– Temos mais esse último jogo da fase preliminar contra o Manaus, na Curuzu. Para esse jogo, não vamos ter público. A CBF já sinalizou que vai fazer uma reunião na semana que vem para discutir o público no quadrangular, e eu tenho certeza que vai ser aprovado.

Maurício comenta ainda que o planejamento para a volta da Fiel Bicolor está sendo feito. Sobre o preço dos ingressos, ele preferiu não divulgar valores no momento, mas que serão para cobrir os custos da cada jogo.

– Estamos montando o esquema que vai precisar de vigilância, de orientação para que usem máscara, para ter distanciamento. Estamos montando tudo isso e chegando no nosso custo. Vamos ter prioridade para quem já é sócio do Paysandu, alguns outros programas que lançamos ao longo da temporada de compra antecipada de ingresso, seria a segunda opção, e os que sobrarem, acredito que 70% ou 80% desses 30%, vão ser colocados à venda. Vamos ver o preço necessário para cobrir os custos, sempre buscando pelo menor preço para o torcedor.

Arquibancada da Curuzu, estádio do Paysandu — Foto: Jorge Luís Totti/Ascom Paysandu

Além da possibilidade de público no quadrangular de acesso, a segunda fase da competição terá outra novidade: o VAR. Maurício Ettinger conta que os clubes classificados vão receber a visita técnica de uma equipe de arbitragem da CBF e que os jogadores serão instruídos.

– Em agosto, fizemos uma visita na CBF de dois dias e um dia foi só na parte de arbitragem. Fomos muito bem recebidos pelo Gaciba (Chefe de Arbitragem da CBF) e o pessoal dele, que nos mostrou as vantagens, todo funcionamento. Eles vão nos oito clubes do quadrangular para ajudar a montar sala específica. E aí vamos passar para jogadores, mas é uma evolução que é bem-vinda no futebol. Ela veio para ficar e estamos nos adaptando.

Ainda na coletiva, Ettinger aproveitou para fazer uma balanço do desempenho do time na temporada. O mandatário reforça que os objetivos estão sendo cumpridos, mas ressalta a busca pelo maior deles.

– O Paysandu está, aos poucos, cumprindo o que veio fazer esse ano. Tínhamos algumas metas no começo do ano, que era primeiro o (Campeonato) Paraense, depois chegar no quadrangular (da Série C) e a meta maior, que é o acesso, e ainda ser o campeão da Copa Verde.

Confira outros trechos da coletiva com o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger

Contratações: erros e acertos

– Acertamos mais, tivemos poucas dispensas agora no final, onde estávamos até usando o pessoal da base, alguns empréstimos que a gente fizemos, mas, na maioria, acertamos. Alguns jogadores não renderam o que queríamos, outros renderam estão rendendo agora no final. No geral, diria que o balanço foi positivo. Acertamos mais do que erramos durante a temporada.

Dispensas no elenco

– Acredito que não vai ter nenhuma dispensa, porque depois teremos dois campeonatos intercalados e temos que ter um elenco reforçado para jogar as duas competições. A Copa Verde começa dia 20 ou 21 de outubro, vai intercalar com o quadrangular, mas temos um elenco que dá para suportar as duas competições.

Willian Fazendinha

– Todas as contratações têm o aval da comissão técnica, da análise de desempenho, do treinador, dos auxiliares. Então, é sempre discutido com a diretoria, com os vice-presidentes, tudo discutido antes de se fechar uma contratação. Essa parte do Fazendinha, foi até um pedido que veio da diretoria, foi avaliada pela análise e pela comissão técnica. Vejo normal. Tivemos ele no jogo contra o Ferroviário-CE, o Aldo não foi. Quer dizer, vai muito de momento, de acompanhamento de treino. O treinador está muito atento para isso. Quem está na melhor fase, naquela semana. Isso é normal no futebol. Foi uma semana muito pesada, porque eles reclamaram muito da não ida do Fazendinha na viagem, mas foi o que eu falei, foi a opção do treinador.

Premiações para os jogadores

– No começo do ano, fazemos um planejamento e determinamos todas as premiações. Campeonato Paraense, Brasileiro, Copa Verde, bicho por jogo, acesso, título. Então, está tudo determinado desde o começo do ano. Por enquanto não mudou nada, o que tem mudado às vezes é aumentar um pouquinho o bicho, dependendo da importância, da necessidade da vitória no jogo. Isso temos feito, mas as premiações em geral são aquelas que determinamos no começo do ano.

Novo sócio-torcedor

– Reformulamos o plano do sócio. Vamos ter uma nova logo marca, novas condições. Devemos lançar sexta-feira, no máximo na segunda-feira (dia 27), planos com direito a ingressos, outros com meio-ingresso. Vamos colocar tudo isso com todas as vantagens do novo plano.

