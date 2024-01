‘Eu não sabia que estava tendo um caso com o marido da minha melhor amiga’, revela modelo

Uma modelo australiana contou no último domingo (14/1)ter descoberto que estava “tendo um caso” com o marido da melhor amiga. Honey Brooks, que mantém página no OnlyFans, contou que um homem, usando pseudônimo, inscreveu-se no seu canal por assinatura sob um pseudônimo, seis meses atrás, e começou a mandar muitas mensagens obscenas. As informações são do portal do jornal Extra.

“Não tenho ideia de quem eles são. Eles podem se inscrever com o nome que quiserem. Não conseguimos ver endereços de e-mail ou algo parecido”, explicou a australiana.

O assinante, então, pediu para ter uma experiência “mais personalizada”.

A modelo respondeu:

“Eu ofereço uma ‘experiência de namorada’, mas é muito caro.”

Nesse pacote especial, Honey oferece mensagens prioritárias e acesso a “coisas divertidas todas as noites”.

“É basicamente ser sua namorada”, completou ela.

O homem pagou pelo pacote caro por três meses. Honey trocava mensagens sexuais bem quentes com ele todos os dias durante todo o período. O assinante recebia conteúdo exclusivo, como se Honey fosse sua amante.

De repente, porém, o cliente ficou em silêncio. A relação “terminou”.

“Ele desapareceu da face da terra. Eu não sabia se ele tinha morrido”, contou a modelo.

No último fim de semana, no entanto, o silêncio foi explicado.

“Ele parou de me enviar mensagens porque a sua esposa descobriu. A esposa dele é uma das minhas melhores amigas!”, declarou a australiana aos seus seguidores no TikTok.

Honey pareceu abalada com a notícia, explicando que conhecia bem o homem e regularmente saía em grupo com ele. Ela insistiu que não tinha ideia de que ele era a pessoa que pagava pela “experiência de namorada”.

“Sem saber, tive um caso com o marido da minha melhor amiga? Eu me sinto arrasada. Eu me sinto arrasada por ele ter feito isso com ela, por ter feito isso comigo”, completou ela.

A amiga tranquilizou Honey, insistindo que a infidelidade não foi culpa dela. A modelo, entretanto, ainda deseja se sentar a três para esclarecer tudo.

Imagem: Divulgação