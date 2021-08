EUA: 70% dos adultos tomaram ao menos uma dose de vacina contra covid-19

Especialistas reiteram, porém, a importância de que os cidadãos tomem a segunda dose e que os outros 30% se vacinem

A força-tarefa da Casa Branca para a covid-19 informou que 70% da população adulta nos Estados Unidos já tomou ao menos a primeira dose da vacina contra a doença causada pelo coronavírus. Nos últimos sete dias, foram 3 milhões de vacinados, conforme divulgado na coletiva à imprensa nesta segunda-feira, 2. Especialistas reiteram, porém, a importância de que os cidadãos tomem a segunda dose e que os outros 30% se vacinem.

“Uma pessoa infectada com a cepa Delta do coronavírus pode contaminar outras duas que não estejam vacinadas. Com a variante delta, esse número sobe para cinco”, disse a Diretora dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), Rochelle Wolensky. Ela reforçou, mais uma vez, que os EUA vivem uma pandemia entre não vacinados.

O epidemiologista Anthony Fauci disse ser esperado que, mesmo com as altas taxas de vacinação, haja surtos de infecções. A diferença, entretanto, é que a maior parte dessas serão assintomáticas, sem causar hospitalização ou casos de morte.

A Casa Branca também anunciou que os funcionários federais deverão apresentar comprovação de vacina contra a covid-19. Os que não o fizerem terão de usar máscaras, cumprir regras de distanciamento social e fazer teste duas ou três vezes na semana. O coordenador da força-tarefa, Jeff Zients, cumprimentou o Walmart, Disney e Google por exigirem as vacinas entre seus funcionários. “Há dúzias de outras empresas fazendo o mesmo, a fim de proteger seus colaboradores”.

(crédito: PIERO CRUCIATTI / POOL / AFP)