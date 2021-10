EUA aceitarão turista com vacinas liberadas pela OMS, inclusive Coronavac

Os Estados Unidos passarão a aceitar turistas internacionais que estejam imunizados com qualquer vacina contra a Covid-19 reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), informou um porta-voz do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), na noite desta sexta-feira (8/10). Com a decisão, visitantes que tiverem tomado o ciclo completo de duas doses da vacina chinesa Coronavac também poderão entrar em território americano.

Até o momento, a OMS reconhece seis vacinas: Moderna, Pfizer, Jassen, AstraZeneca, Coronavac e a da Sinopharm. Dessas vacinas, somente as três primeiras eram aceitas pelo governo americano. A decisão não contempla a vacina Sputnik V, fabricada pelo governo russo e não reconhecida pela OMS.

Restrições

A partir do começo de novembro, o governo dos Estados Unidos suspenderá as restrições de entrada no país. Os passageiros brasileiros e de mais 32 territórios terão de apresentar um teste negativo para o coronavírus realizado até 72 horas antes da partida, além do comprovante da vacinação.

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) afirmou que “divulgará orientações e informações adicionais assim que os requisitos de viagem forem finalizados”. Em comunicado, a precisão é que seja detalhadas as regras para as exceções, que incluem crianças não elegíveis para vacinas e visitantes de países onde os imunizantes não são amplamente disponíveis. O governo também deve decidir se admitirá visitantes que fizeram ensaios clínicos de Covid-19 ou aqueles que contraíram a doença recentemente.

